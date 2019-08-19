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SHC5200/10
Transmisie FM
Ergonomice
Până la 14 ore de redare
Difuzorul de 32 de mm este compact şi puternic, asigurând un sunet fără distorsiuni la orice putere de intrare.
De obicei, căştile pentru exterior sunt reglabile prin glisarea unei benzi de susţinere extensibile în poziţie. Acest lucru poate fi dificil deoarece, de obicei trebuie făcut de fiecare dată când le utilizaţi. Primiţi doza de muzică mai rapid şi mai uşor cu ajutorul benzii de suspensie interioare cu ajustare automată a căştilor. Aceasta se ajusta automat la forma şi mărimea capului dumneavoastră.
Materialele durabile, uşoare şi de calitate ale acestor căşti Philips îmbunătăţesc confortul pentru o purtare prelungită.
3.7
din 5
9
Recenzii
marretit
19/08/2019
Polska
Dobre słuchawki do TV
Kiedyś nie byłem przekonany do słuchawek do telewizora, jednak Philips tym modelem sprawił, że uwielbiam to rozwiązanie. To zupełnie inna jakość dźwięku, zwłaszcza gdy mówimy o filmach gdzie audio odgrywa istotną rolę ;)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHC5200 Bezprzewodowe słuchawki Hi-Fi
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHC5200 Bezprzewodowe słuchawki Hi-Fi
Samon
15/06/2019
Polska
Super
Jestem bardzo zadowolony, od dawna używam tylko i wyłącznie słuchawek bluetooth, ale dopiero te Philipsy pokazały mi, że słuchawki bluetooth też mogą bardzo dobrze grać. Do tego bardzo fajnie odcinają dźwięki z zewnątrz.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHC5200 Bezprzewodowe słuchawki Hi-Fi
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHC5200 Bezprzewodowe słuchawki Hi-Fi
večik
13/02/2022
Česká republika
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Perfektní výrobek
Vybral jsem si tento výrobek, protože mám od stejného výrobce i televizi. S firmou Philips mám dobré zkušenosti. Používám i holicí strojek Philips. Jsou to kvalitní a bezproblémové výrobky.
Avantaje
Minimální kazivost.
Dezavantaje
Zatím žádné
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHC5200 Bezdrátová HiFi sluchátka
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHC5200 Bezdrátová HiFi sluchátka