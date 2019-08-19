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Căşti HiFi wireless

SHC5200/10

3.7
| (9) Recenzii
Libertate wireless
Firele nu te vor mai deranja, deoarece acum te poţi bucura de libertate de mişcare prin locuinţă, pentru a savura muzica. Datorită greutăţii foarte reduse şi a faptului că sunt reîncărcabile, poţi purta aceste căşti Philips SHC5200/10 o perioadă îndelungată.
Vezi toate beneficiile

Căşti wireless complet reîncărcabile

Libertate wireless

  • Transmisie FM

  • Ergonomice

  • Până la 14 ore de redare

Difuzoare de 32 mm pentru performanţe audio înalte

Difuzorul de 32 de mm este compact şi puternic, asigurând un sunet fără distorsiuni la orice putere de intrare.

Bandă de suspensie interioară cu ajustare automată

De obicei, căştile pentru exterior sunt reglabile prin glisarea unei benzi de susţinere extensibile în poziţie. Acest lucru poate fi dificil deoarece, de obicei trebuie făcut de fiecare dată când le utilizaţi. Primiţi doza de muzică mai rapid şi mai uşor cu ajutorul benzii de suspensie interioare cu ajustare automată a căştilor. Aceasta se ajusta automat la forma şi mărimea capului dumneavoastră.

Greutatea redusă creşte confortul la utilizare îndelungată.

Materialele durabile, uşoare şi de calitate ale acestor căşti Philips îmbunătăţesc confortul pentru o purtare prelungită.

Specificaţii tehnice

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3.7

din 5

9

Recenzii

3

19/08/2019

Polska

Polska

Dobre słuchawki do TV

Kiedyś nie byłem przekonany do słuchawek do telewizora, jednak Philips tym modelem sprawił, że uwielbiam to rozwiązanie. To zupełnie inna jakość dźwięku, zwłaszcza gdy mówimy o filmach gdzie audio odgrywa istotną rolę ;)

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHC5200 Bezprzewodowe słuchawki Hi-Fi

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHC5200 Bezprzewodowe słuchawki Hi-Fi

15/06/2019

Polska

Polska

Super

Jestem bardzo zadowolony, od dawna używam tylko i wyłącznie słuchawek bluetooth, ale dopiero te Philipsy pokazały mi, że słuchawki bluetooth też mogą bardzo dobrze grać. Do tego bardzo fajnie odcinają dźwięki z zewnątrz.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHC5200 Bezprzewodowe słuchawki Hi-Fi

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHC5200 Bezprzewodowe słuchawki Hi-Fi

13/02/2022

Česká republika

Česká republika

Cumpărător verificat

Perfektní výrobek

Vybral jsem si tento výrobek, protože mám od stejného výrobce i televizi. S firmou Philips mám dobré zkušenosti. Používám i holicí strojek Philips. Jsou to kvalitní a bezproblémové výrobky.

Avantaje

Minimální kazivost.

Dezavantaje

Zatím žádné

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHC5200 Bezdrátová HiFi sluchátka

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHC5200 Bezdrátová HiFi sluchátka

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