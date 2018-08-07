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  • Simte-l. BASS+
  • Simte-l. BASS+
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Producție oprită

Căşti wireless cu Bluetooth®

SHB4385BK/00

5
| (3) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Simte-l. BASS+
Căştile fără fir Philips BASS+ True îţi oferă bas puternic şi îndrăzneţ cu libertate deplină. Cu o conectivitate puternică şi o durată foarte mare de viaţă a bateriei, precum şi cu un toc de încărcare compact, nimic nu te ţine pe loc. Proiectate cu o aripioară de stabilitate pentru fixare sigură.
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Simte-l. BASS+

  • Difuzoare de 8,2 mm/design închis

  • Intraauriculare

  • Timp de redare 6 + 6 ore

  • Potrivire sigură

3 dimensiuni de capace pentru fixare personalizată

3 dimensiuni de capace pentru fixare personalizată

Capace auriculare din silicon în 3 dimensiuni pentru o fixare personalizată mai bună.

Bateria reîncărcabilă oferă până la 6 ore de redare

Bateria reîncărcabilă oferă până la 6 ore de redare

Cu 6 ore de redare, vei avea suficientă putere pentru a asculta muzica preferată sesiuni lungi. Conectarea la tocul de încărcare îţi oferă, de asemenea, încă 6 ore de redare.

Drivere de difuzoare de 8,2 mm

Drivere de difuzoare de 8,2 mm

Căştile BASS+ dispun de drivere de difuzoare de 8,2 mm care produc bas puternic, antrenant.

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

3

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

07/08/2018

România

România

Căști foarte bune, cu un bun raport calitate-preț

Căști Wireless PHILIPS : * PRO : - Super bass (ca în descriere) - Autonomie mare - Materiale de calitate - Raport bun calitate-preț * Contra : - Nimic (mulțimea vidă)

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHB4385BK Căşti wireless cu Bluetooth®

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHB4385BK Căşti wireless cu Bluetooth®

02/08/2019

Polska

Polska

Ten produkt jest doskonały ma wiele doskonałych funkcji

Polecam z całego serduszka te słuchawki są mega mało widoczne głośne porostu idealne

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

22/07/2019

Polska

Polska

Najlepsze True wirless

Dla mnie to najlepsze słuchawki true wirless na rynku. Mam nadzieję, że ta idea będzie rozwijana przez Philipsa, bo ten model dobrze trzyma się ucha, świetnie pracuje na baterii, oferuje świetną jakość dźwięku. Słuchawki są po prostu genialne, wcześniejsza moja styczność z tą technologią nie była pozytywna, ale Philips pokazał że można to zrobić dobrze.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

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