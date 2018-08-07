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Producție oprită
SHB4385BK/00
Difuzoare de 8,2 mm/design închis
Intraauriculare
Timp de redare 6 + 6 ore
Potrivire sigură
Capace auriculare din silicon în 3 dimensiuni pentru o fixare personalizată mai bună.
Cu 6 ore de redare, vei avea suficientă putere pentru a asculta muzica preferată sesiuni lungi. Conectarea la tocul de încărcare îţi oferă, de asemenea, încă 6 ore de redare.
Căştile BASS+ dispun de drivere de difuzoare de 8,2 mm care produc bas puternic, antrenant.
5.0
din 5
3
Recenzii
100%
recomandă acest produs
David95
07/08/2018
România
Căști foarte bune, cu un bun raport calitate-preț
Căști Wireless PHILIPS : * PRO : - Super bass (ca în descriere) - Autonomie mare - Materiale de calitate - Raport bun calitate-preț * Contra : - Nimic (mulțimea vidă)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHB4385BK Căşti wireless cu Bluetooth®
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHB4385BK Căşti wireless cu Bluetooth®
Izka552
02/08/2019
Polska
Ten produkt jest doskonały ma wiele doskonałych funkcji
Polecam z całego serduszka te słuchawki są mega mało widoczne głośne porostu idealne
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Darek87
22/07/2019
Polska
Najlepsze True wirless
Dla mnie to najlepsze słuchawki true wirless na rynku. Mam nadzieję, że ta idea będzie rozwijana przez Philipsa, bo ten model dobrze trzyma się ucha, świetnie pracuje na baterii, oferuje świetną jakość dźwięku. Słuchawki są po prostu genialne, wcześniejsza moja styczność z tą technologią nie była pozytywna, ale Philips pokazał że można to zrobić dobrze.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Rezultatele efective pot varia