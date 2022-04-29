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Producție oprită
SHB4305WT/00
Difuzoare de 12,2 mm/closed-back
Intraauriculare
Timp de redare 6 h
Ultracomode
Este un bas puternic şi impresionant care îţi permite să simţi cu adevărat fiecare ritm. Difuzoarele puternice, de 12,2 mm, oferă un bas antrenant într-un pachet compact şi elegant.
Cu o durată de redare de 6 ore, vei avea suficientă energie pentru a asculta muzică toată ziua.
Asociază uşor căştile cu orice dispozitiv Bluetooth pentru a beneficia de muzică wireless.
3.7
din 5
15
Recenzii
Bartłomiej29
29/04/2022
Polska
Najlepsze słuchawki!
Słuchawki bardzo dobrej jakości. Dźwięk w pełni mnie satysfakcjonuje, bass idealny :) I co najważniejsze są trwałe. Przez przypadek trafiły do pralki i się wyprały w 40 stopniach, działają nadal jak nowe! Polecam w 100%.
Avantaje
bass, odporne na wodę, fajny design,
Dezavantaje
brak
Acest review a fost făcut pentru SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Acest review a fost făcut pentru SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
davv
14/12/2020
Polska
Użytkowane od 1,5 roku
Słuchawki chyba najlepsze jakie dotychczas miałam a przewinęło się już kilka rożnych modeli i firm. Czysty dźwięk, dobrze wygłuszają, genialny bass, nigdy nie miałam problemów o jakich pisali inni wyżej. Ja mega się cieszę z tych słuchawek korzystam z nich codziennie minimum 3h, max 8 i dają spokojnie radę a ucho się nie męczy. Są bardzo wygodne i mikrofon podczas rozmów daje radę nawet w ciężkich warunkach.
Avantaje
bas, wygłuszanie, wygoda, mikrofon,
Dezavantaje
wygląd estetyczny, nie do każdego ucha pasują
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
BeeClean
17/06/2020
Polska
R E W E L A C J A!!,
Grają rewelacyjnie, bateria wytrzymuje ponad 5h, dziek meeega czysty porównując z innymi w podobnych cenach. Korzystam z nich 1 rok. POLECAM Z BARDZO CZYTYM SUMIENIEM
Avantaje
Jak w komentarzu
Dezavantaje
Brak
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Rezultatele efective pot varia