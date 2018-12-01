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Producție oprită
SHB4205WT/00
Drivere 12,2 mm/cu posterior deschis
Intraauriculare
Design emblematic , cu accente foarte lucioase, proaspete şi moderne.
Telecomanda uşor de utilizat îţi permite să redai/să întrerupi melodii, precum şi să răspunzi la apeluri printr-o simplă apăsare pe buton.
Tuburile inovatoare pentru bas din difuzorul auricular cresc fluxul de aer pentru a oferi bas puternic şi profund.
4.5
din 5
8
Recenzii
100%
recomandă acest produs
bmcata
01/12/2018
România
Foarte bune...
Excelente din toate punctele de vedere... Sunet foarte clar, acumulatorul foarte bun...
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHB4205WT Căşti wireless cu Bluetooth®
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHB4205WT Căşti wireless cu Bluetooth®
Olciaaaa26
24/04/2020
Polska
Są naprawdę super
Szybko łączą się z telefonem, sam dźwięk wyraźny i głośny. Pilocik z mikrofonem bardzo ułatwia korzystanie.Pasują do praktycznie każdego ubrania, jestem usatysfakcjonowa. Po pół roku użytkowania wyglądają praktycznie jak nowe.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Mm27
17/05/2019
Polska
Super sprzęt
Jedynie co ,to bateria słaba ale dzień wytrzymuje. Reszta super.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Rezultatele efective pot varia