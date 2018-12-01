ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Ultrauşoare. Sunet puternic.
  • Ultrauşoare. Sunet puternic.
  • Ultrauşoare. Sunet puternic.
  • Ultrauşoare. Sunet puternic.
  • Ultrauşoare. Sunet puternic.
  • Ultrauşoare. Sunet puternic.
  • Ultrauşoare. Sunet puternic.
  • Ultrauşoare. Sunet puternic.
  • Ultrauşoare. Sunet puternic.
  • Ultrauşoare. Sunet puternic.
  • Ultrauşoare. Sunet puternic.
  • Ultrauşoare. Sunet puternic.
  • Ultrauşoare. Sunet puternic.
  • Ultrauşoare. Sunet puternic.
  • Ultrauşoare. Sunet puternic.
  • Ultrauşoare. Sunet puternic.

Producție oprită

Căşti wireless cu Bluetooth®

SHB4205WT/00

4.5
| (8) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Ultrauşoare. Sunet puternic.
Spune bun venit libertăţii fără margini. Nu mai există fire care să te ţină pe loc. Căştile wireless cu bandă de gât Philips Flite Hyprlite sunt atât de subţiri şi de uşoare încât abia dacă le simţi în urechi.
Vezi toate beneficiile

Căşti care sfidează gravitaţia

Ultrauşoare. Sunet puternic.

  • Drivere 12,2 mm/cu posterior deschis

  • Intraauriculare

Accente metalice lucioase şi elegante

Accente metalice lucioase şi elegante

Design emblematic , cu accente foarte lucioase, proaspete şi moderne.

Telecomandă pentru apeluri şi muzică handsfree

Telecomandă pentru apeluri şi muzică handsfree

Telecomanda uşor de utilizat îţi permite să redai/să întrerupi melodii, precum şi să răspunzi la apeluri printr-o simplă apăsare pe buton.

Tub pentru bas, pentru bas puternic

Tub pentru bas, pentru bas puternic

Tuburile inovatoare pentru bas din difuzorul auricular cresc fluxul de aer pentru a oferi bas puternic şi profund.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

4.5

din 5

8

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

01/12/2018

România

România

Foarte bune...

Excelente din toate punctele de vedere... Sunet foarte clar, acumulatorul foarte bun...

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHB4205WT Căşti wireless cu Bluetooth®

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHB4205WT Căşti wireless cu Bluetooth®

24/04/2020

Polska

Polska

Są naprawdę super

Szybko łączą się z telefonem, sam dźwięk wyraźny i głośny. Pilocik z mikrofonem bardzo ułatwia korzystanie.Pasują do praktycznie każdego ubrania, jestem usatysfakcjonowa. Po pół roku użytkowania wyglądają praktycznie jak nowe.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

17/05/2019

Polska

Polska

Super sprzęt

Jedynie co ,to bateria słaba ale dzień wytrzymuje. Reszta super.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips
Referințe

  1. Rezultatele efective pot varia