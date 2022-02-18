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  • Libertate wireless, sunet puternic.
  • Libertate wireless, sunet puternic.

Producție oprită

3000 seriesCăşti Bluetooth

SHB3595BK/10

1
| (1) Recenzie
Libertate wireless, sunet puternic.
Căştile Bluetooth intraauriculare compacte SHB3595 oferă sunet puternic cu până la 6 ore de divertisment muzical wireless. Soluţie portabilă pentru convenabilitate.
Vezi toate beneficiile

Libertate wireless, sunet puternic.

  • Difuzoare de 8,6 mm/design închis

  • Intraauriculare

  • Timp de redare 6 h

Acceptă Bluetooth 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Acceptă Bluetooth 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Sincronizează-ţi căştile cu orice dispozitiv Bluetooth pentru a te bucura de plăcerea muzicii wireless de o calitate impecabilă.

Alege dintre 3 perechi de capace auriculare pentru o potrivire perfectă cu urechea ta

Alege dintre 3 perechi de capace auriculare pentru o potrivire perfectă cu urechea ta

Capacele auriculare sunt disponibile în 3 mărimi – mici, medii şi mari – pentru o potrivire personalizată şi perfectă.

Driverele eficiente de 8,6 mm asigură un sunet clar şi puternic

Driverele eficiente de 8,6 mm asigură un sunet clar şi puternic

Driverele de difuzoare compacte şi eficiente de 8,6 mm asigură un sunet precis, cu bas puternic, pentru a te bucura de o experienţă de audiţie îmbunătăţită în timpul călătoriilor.

Specificaţii tehnice

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1.0

din 5

1

Recenzie

5
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18/02/2022

România

România

Produs Foarte slab

Produsul are un design frumos, aceste casti nu au un fir foarte lung. Problema este ca, o luna după folosire, sistemul de pronire s-a defectat întrucât s-a desprins plasticul de deasupra butonului. Am luat alte casti,același model (Am crezut ca a fost o întâmplare deprinderea plasticului). Astăzi s-au defectat și acestea. (Aceeași problema).

Acest review a fost făcut pentru 3000 series SHB3595BK Căşti Bluetooth

Acest review a fost făcut pentru 3000 series SHB3595BK Căşti Bluetooth

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