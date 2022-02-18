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Producție oprită
SHB3595BK/10
Difuzoare de 8,6 mm/design închis
Intraauriculare
Timp de redare 6 h
Sincronizează-ţi căştile cu orice dispozitiv Bluetooth pentru a te bucura de plăcerea muzicii wireless de o calitate impecabilă.
Capacele auriculare sunt disponibile în 3 mărimi – mici, medii şi mari – pentru o potrivire personalizată şi perfectă.
Driverele de difuzoare compacte şi eficiente de 8,6 mm asigură un sunet precis, cu bas puternic, pentru a te bucura de o experienţă de audiţie îmbunătăţită în timpul călătoriilor.
1.0
din 5
1
Recenzie
18/02/2022
România
Produs Foarte slab
Produsul are un design frumos, aceste casti nu au un fir foarte lung. Problema este ca, o luna după folosire, sistemul de pronire s-a defectat întrucât s-a desprins plasticul de deasupra butonului. Am luat alte casti,același model (Am crezut ca a fost o întâmplare deprinderea plasticului). Astăzi s-au defectat și acestea. (Aceeași problema).
Acest review a fost făcut pentru 3000 series SHB3595BK Căşti Bluetooth
Acest review a fost făcut pentru 3000 series SHB3595BK Căşti Bluetooth