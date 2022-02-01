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Producție oprită

Capete de bărbierit

SH90/50

5

| (10) Recenzii | 100% recomandă acest produs

SH90 a fost înlocuit de SH91

Pe parcursul a doi ani, capetele aparatului tău de bărbierit taie 9 milioane de fire de păr de pe faţa ta. Înlocuieşte capetele aparatului tău de bărbierit şi revino la o performanţă de 100 %. Compatibile cu aparatul de bărbierit seria 9000.

Vezi toate beneficiile

Pentru rezultate optime, schimbă capetele la fiecare 2 ani

SH90 a fost înlocuit de SH91

  • Nu mai sunt oferite

  • Cumpără în loc SH91

Capete de schimb pentru aparatul de bărbierit seria 9000

Capete de schimb pentru aparatul de bărbierit seria 9000

Capetele de schimb SH90 sunt compatibile cu aparatele de bărbierit seriile 9000 (S9xxx) şi 8000 (S8xxx)

Ghidează perfect firele de păr pentru un bărbierit perfect cu lamele V-Track

Ghidează perfect firele de păr pentru un bărbierit perfect cu lamele V-Track

Lamele brevetate V-Track Precision poziţionează cu delicateţe firele de păr la cel mai bun unghi de tăiere, chiar şi firele care sunt lipite de piele sau la diferite lungimi. Astfel poţi să tai cu 30% mai aproape de piele cu mai puţine mişcări, protejând pielea.

Ridică firele de păr pentru a tăia precis şi confortabil

Ridică firele de păr pentru a tăia precis şi confortabil

Bărbiereşte-te mai precis cu acţiunea Super Lift & Cut cu lame duble. Prima lamă ridică fiecare fir de păr, în timp ce a doua lamă taie comod sub nivelul pielii, pentru rezultate cu adevărat fine.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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5.0

din 5

10

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

01/02/2022

Polska

Polska

Cumpărător verificat

głowice działają bez zastrzeżeń

głowice działają z tą samą precyzją jak poprzednie zamontowane w zakupionym zestawie

Avantaje

łatwy sposób demontażu i czyszczeniaa

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SH90/70 Głowice golące

Data utilizării 2021-10-01

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SH90/70 Głowice golące

Data utilizării 2021-10-01

27/01/2022

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Produkt bardzo dobrry

Bardzo dobra jakość i wykonanie. Idealnie pasuje i działa jak wszystkie oryginalne produkty firmy Philips.

Avantaje

Oryginał bardzo dobrej jakości

Dezavantaje

Brak

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SH90/70 Głowice golące

Data utilizării 2021-07-27

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SH90/70 Głowice golące

Data utilizării 2021-07-27

27/01/2022

Česká republika

Česká republika

Cumpărător verificat

Skvěle oholeni

Produkt používám už asi 4 roky a neměnil bych. Oholí i delší vousy a je to rychle.

Avantaje

Rychlost a kvalita

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SH90/70 Holicí hlavy

Data utilizării 2020-01-27

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SH90/70 Holicí hlavy

Data utilizării 2020-01-27

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