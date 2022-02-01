Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
SH90 a fost înlocuit de SH91
Pe parcursul a doi ani, capetele aparatului tău de bărbierit taie 9 milioane de fire de păr de pe faţa ta. Înlocuieşte capetele aparatului tău de bărbierit şi revino la o performanţă de 100 %. Compatibile cu aparatul de bărbierit seria 9000.
Nu mai sunt oferite
Cumpără în loc SH91
Capetele de schimb SH90 sunt compatibile cu aparatele de bărbierit seriile 9000 (S9xxx) şi 8000 (S8xxx)
Lamele brevetate V-Track Precision poziţionează cu delicateţe firele de păr la cel mai bun unghi de tăiere, chiar şi firele care sunt lipite de piele sau la diferite lungimi. Astfel poţi să tai cu 30% mai aproape de piele cu mai puţine mişcări, protejând pielea.
Bărbiereşte-te mai precis cu acţiunea Super Lift & Cut cu lame duble. Prima lamă ridică fiecare fir de păr, în timp ce a doua lamă taie comod sub nivelul pielii, pentru rezultate cu adevărat fine.
5.0
din 5
10
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Bodzioc
01/02/2022
Polska
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
głowice działają bez zastrzeżeń
głowice działają z tą samą precyzją jak poprzednie zamontowane w zakupionym zestawie
Avantaje
łatwy sposób demontażu i czyszczeniaa
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SH90/70 Głowice golące
Data utilizării 2021-10-01
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SH90/70 Głowice golące
Data utilizării 2021-10-01
Zbyszek Pasiewicz
27/01/2022
Polska
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Produkt bardzo dobrry
Bardzo dobra jakość i wykonanie. Idealnie pasuje i działa jak wszystkie oryginalne produkty firmy Philips.
Avantaje
Oryginał bardzo dobrej jakości
Dezavantaje
Brak
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SH90/70 Głowice golące
Data utilizării 2021-07-27
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SH90/70 Głowice golące
Data utilizării 2021-07-27
Nemecp15
27/01/2022
Česká republika
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Skvěle oholeni
Produkt používám už asi 4 roky a neměnil bych. Oholí i delší vousy a je to rychle.
Avantaje
Rychlost a kvalita
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SH90/70 Holicí hlavy
Data utilizării 2020-01-27
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SH90/70 Holicí hlavy
Data utilizării 2020-01-27