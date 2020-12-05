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Producție oprită
SH70/70
Nu mai este oferită
Cumpără în loc SH71
Soluţia optimizată face întreţinerea aparatului de bărbierit Philips mai uşoară ca niciodată. Acest format nou îţi va permite să instalezi noile capete de bărbierit în doar doi paşi, facilitând curăţarea temeinică a aparatului de bărbierit şi optimizând bărbieritul zilnic.
1. Scoate capul de bărbierit. 2. Înlocuieşte capul de bărbierit cu unul nou. 3. Pentru a reseta aparatul de bărbierit, apasă şi ţine apăsat butonul pornit/oprit mai mult de 5 secunde.
Cele mai recente aparate de bărbierit Philips au o atenţionare de înlocuire integrată, sub forma unui simbol al aparatului de bărbierit. Acest simbol se va aprinde şi va indica momentul în care trebuie să înlocuieşti capetele de bărbierit.
3.4
din 5
24
Recenzii
3PSY
05/12/2020
România
Potrivit mie !
Am ales aparatul pentru comoditate si pentru a scapa de iritatii pe gat. Foarte potrivit, atat uscat cat si umed. Il folosesc zilnic si inca nu e cazul sa schimb capul, dupa mai bine de 2 ani de utilizare. Bateria e la fel de longeviva ca la inceput.
Avantaje
S-u eliminat iritatiile
Dezavantaje
Nu reuseste sa taie neted la radacina nasului
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SH70/60 Capete de bărbierit
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SH70/60 Capete de bărbierit
Tzepes
23/05/2019
România
Mai bune decat cele livrate cu aparatul
Dupa 2 ani si cateva luni m-a atentionat ca trebuie schimbate cele initiale, si am avut impresia ca au taiat mult mai bine/repede decat cele care au fost livrate odata cu aparatul de ras. Se livreaza doar cele 3 discuri si 3 cutite fara suportul de plastic
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SH70/60 Capete de bărbierit
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SH70/60 Capete de bărbierit
Bayern11
26/12/2020
Magyarország
A terméket jószívvel ajánlom
A terméket immáron közel két éve használom problémamentesen. Nagyban megkönnyíti a borotválkozást, hiszen gyakorlatilag esélytelen, hogy kipattogjon a bőröm vagy megvágjam magam, mint ahogy arra többször volt példa, mikor hagyományos borotvát használtam. A működése is hibátlan és könnyen tisztítható.
Avantaje
Könnyen használható, biztonságos, jó akkumulátor üzemidő
Dezavantaje
Eddig nincs rá példa.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SH70/70 Borotvaegység
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SH70/70 Borotvaegység
Faţă de predecesorul său Philips