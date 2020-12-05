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  • SH70 a fost înlocuit de SH71
  • SH70 a fost înlocuit de SH71
  • SH70 a fost înlocuit de SH71
  • SH70 a fost înlocuit de SH71
  • SH70 a fost înlocuit de SH71
  • SH70 a fost înlocuit de SH71
  • SH70 a fost înlocuit de SH71
  • SH70 a fost înlocuit de SH71

Producție oprită

Unitate de bărbierit

SH70/70

3.4
| (24) Recenzii
SH70 a fost înlocuit de SH71
Pe parcursul a doi ani, capetele aparatului tău de bărbierit taie 9 milioane de fire de păr de pe faţa ta. Înlocuieşte capetele aparatului de bărbierit şi revino la o performanţă de 100 %. Compatibile cu aparatele de bărbierit seria 7000 şi Sensotouch 3D.
Vezi toate beneficiile

Pentru rezultate optime, schimbă capetele la fiecare 2 ani

SH70 a fost înlocuit de SH71

  • Nu mai este oferită

  • Cumpără în loc SH71

Cel mai simplu mod de a-ţi păstra aparatul de bărbierit în stare optimă

Cel mai simplu mod de a-ţi păstra aparatul de bărbierit în stare optimă

Soluţia optimizată face întreţinerea aparatului de bărbierit Philips mai uşoară ca niciodată. Acest format nou îţi va permite să instalezi noile capete de bărbierit în doar doi paşi, facilitând curăţarea temeinică a aparatului de bărbierit şi optimizând bărbieritul zilnic.

Atenţionare de înlocuire

Atenţionare de înlocuire

1. Scoate capul de bărbierit. 2. Înlocuieşte capul de bărbierit cu unul nou. 3. Pentru a reseta aparatul de bărbierit, apasă şi ţine apăsat butonul pornit/oprit mai mult de 5 secunde.

Înlocuieşte capetele de bărbierit în doar doi paşi

Înlocuieşte capetele de bărbierit în doar doi paşi

Cele mai recente aparate de bărbierit Philips au o atenţionare de înlocuire integrată, sub forma unui simbol al aparatului de bărbierit. Acest simbol se va aprinde şi va indica momentul în care trebuie să înlocuieşti capetele de bărbierit.

Specificaţii tehnice

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3.4

din 5

24

Recenzii

05/12/2020

România

România

Potrivit mie !

Am ales aparatul pentru comoditate si pentru a scapa de iritatii pe gat. Foarte potrivit, atat uscat cat si umed. Il folosesc zilnic si inca nu e cazul sa schimb capul, dupa mai bine de 2 ani de utilizare. Bateria e la fel de longeviva ca la inceput.

Avantaje

S-u eliminat iritatiile

Dezavantaje

Nu reuseste sa taie neted la radacina nasului

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SH70/60 Capete de bărbierit

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SH70/60 Capete de bărbierit

23/05/2019

România

România

Mai bune decat cele livrate cu aparatul

Dupa 2 ani si cateva luni m-a atentionat ca trebuie schimbate cele initiale, si am avut impresia ca au taiat mult mai bine/repede decat cele care au fost livrate odata cu aparatul de ras. Se livreaza doar cele 3 discuri si 3 cutite fara suportul de plastic

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SH70/60 Capete de bărbierit

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SH70/60 Capete de bărbierit

26/12/2020

Magyarország

Magyarország

A terméket jószívvel ajánlom

A terméket immáron közel két éve használom problémamentesen. Nagyban megkönnyíti a borotválkozást, hiszen gyakorlatilag esélytelen, hogy kipattogjon a bőröm vagy megvágjam magam, mint ahogy arra többször volt példa, mikor hagyományos borotvát használtam. A működése is hibátlan és könnyen tisztítható.

Avantaje

Könnyen használható, biztonságos, jó akkumulátor üzemidő

Dezavantaje

Eddig nincs rá példa.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SH70/70 Borotvaegység

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SH70/70 Borotvaegység

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Referințe

  1. Faţă de predecesorul său Philips