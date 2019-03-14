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SH50/50
Lame MultiPrecision
Se potriveşte cu seria S5000 cu forme rotunjite
Se potriveşte cu seria S6000 cu forme rotunjite
Lamele noastre MultiPrecision ridică şi taie toate firele de păr şi elimină aspectul nebărbierit, totul în doar câteva mişcări.
Verifică partea din spate a mânerului aparatului de bărbierit pentru a confirma înlocuirea capului. Ai nevoie de ajutor? Vizitează philips.com/accessories
1. Deschide aparatul de bărbierit apăsând butonul de deblocare; 2. Scoate inelele de fixare, rotindu-le spre stânga; 3. Scoate capetele de bărbierit vechi şi introdu cu atenţie piesele de schimb; asigură-te că noile capete sunt așezate corect în lăcașele aferente; 4. Reintrodu inelele de fixare şi securizează-le, rotind blocatorul spre dreapta; 5. Atunci când închizi capul de bărbierit în mod corect, vei auzi cum se fixează cu un clic.
4.1
din 5
66
Recenzii
Puiu3
14/03/2019
România
Recomand acest set de lame
Lamele sunt la fel de bune ca si cele originale. Livrarea foarte rapida - 2 zile.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SH50 SH50/50 Capete de bărbierit de schimb
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SH50 SH50/50 Capete de bărbierit de schimb
Eva2021
19/01/2022
Magyarország
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Ajándékba vettem.
Ajándékba vettem ezért nem tudok értékelést mondani. De elégedett voltam.
Avantaje
Ajándékba vettem.
Dezavantaje
Nem tudok .
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SH50 SH50/50 Csereborotvafejek
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SH50 SH50/50 Csereborotvafejek
Janek22
16/12/2021
Polska
Dobre ostrza
Wymieniłem po 2 latach, golarka goli jak nowa - polecam
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SH50 SH50/50 Wymienne głowice golące
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SH50 SH50/50 Wymienne głowice golące
în locurile destinate colectării și reciclării