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  • Reînnoieşte-ţi aparatul de bărbierit
  • Reînnoieşte-ţi aparatul de bărbierit
  • Reînnoieşte-ţi aparatul de bărbierit
  • Reînnoieşte-ţi aparatul de bărbierit

SH50Capete de bărbierit de schimb

SH50/50

4.1
| (66) Recenzii
Reînnoieşte-ţi aparatul de bărbierit
Pe parcursul a doi ani, capetele aparatului tău de bărbierit taie 9 milioane de fire de păr de pe faţa ta. Înlocuieşte capetele aparatului de bărbierit şi revino la o performanţă de 100%.
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Înlocuieşte la fiecare 24 luni pentru un aparat de bărbierit ca nou

Reînnoieşte-ţi aparatul de bărbierit

  • Lame MultiPrecision

  • Se potriveşte cu seria S5000 cu forme rotunjite

  • Se potriveşte cu seria S6000 cu forme rotunjite

Bărbierit mai rapid şi mai precis

Bărbierit mai rapid şi mai precis

Lamele noastre MultiPrecision ridică şi taie toate firele de păr şi elimină aspectul nebărbierit, totul în doar câteva mişcări.

Pentru aparatele de bărbierit seriile 5000 şi 6000 cu forme rotunjite

Pentru aparatele de bărbierit seriile 5000 şi 6000 cu forme rotunjite

Verifică partea din spate a mânerului aparatului de bărbierit pentru a confirma înlocuirea capului. Ai nevoie de ajutor? Vizitează philips.com/accessories

Resetează-ţi foarte simplu aparatul de bărbierit

Resetează-ţi foarte simplu aparatul de bărbierit

1. Deschide aparatul de bărbierit apăsând butonul de deblocare; 2. Scoate inelele de fixare, rotindu-le spre stânga; 3. Scoate capetele de bărbierit vechi şi introdu cu atenţie piesele de schimb; asigură-te că noile capete sunt așezate corect în lăcașele aferente; 4. Reintrodu inelele de fixare şi securizează-le, rotind blocatorul spre dreapta; 5. Atunci când închizi capul de bărbierit în mod corect, vei auzi cum se fixează cu un clic.

Specificaţii tehnice

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4.1

din 5

66

Recenzii

14/03/2019

România

România

Recomand acest set de lame

Lamele sunt la fel de bune ca si cele originale. Livrarea foarte rapida - 2 zile.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SH50 SH50/50 Capete de bărbierit de schimb

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SH50 SH50/50 Capete de bărbierit de schimb

19/01/2022

Magyarország

Magyarország

Cumpărător verificat

Ajándékba vettem.

Ajándékba vettem ezért nem tudok értékelést mondani. De elégedett voltam.

Avantaje

Ajándékba vettem.

Dezavantaje

Nem tudok .

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SH50 SH50/50 Csereborotvafejek

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SH50 SH50/50 Csereborotvafejek

16/12/2021

Polska

Polska

Dobre ostrza

Wymieniłem po 2 latach, golarka goli jak nowa - polecam

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SH50 SH50/50 Wymienne głowice golące

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SH50 SH50/50 Wymienne głowice golące

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Referințe

  1. în locurile destinate colectării și reciclării