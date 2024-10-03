Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Tetina Natural Response
2 buc.
Tetină cu debit foarte rapid
Tetina Natural Response urmează ritmul natural de hrănire al bebeluşului, facilitând combinarea hrănirii la sân cu hrănirea cu biberonul. Tetina are un orificiu unic care eliberează lapte numai atunci când bebeluşul suge in mod activ. Astfel că fluxul de lapte se opreşte atunci când bebeluşul se opreşte din supt pentru a înghiţi şi respira.
Tetina lată, moale şi flexibilă este concepută să imite forma şi senzaţia unui sân, ajutând bebeluşul să se ataşeze şi să se hrănească confortabil.
Supapa anti-colici este concepută pentru a nu permite pătrunderea aerului în burtica bebeluşului în timpul hrănirii, pentru a ajuta la reducerea colicilor şi a disconfortului.
5.0
din 5
112
Recenzii
99%
recomandă acest produs
Didi97
03/10/2024
România
Parte a unei promoții
Cele mai bune tetine fără scurgeri
Recenzie din campania Philips: Ador tetinele Natural Response deoarece au un sistem anti-curgere ce împiedică laptele să se piardă din biberon. Laptele iese doar în momentul în care bebe mănâncă. Sunt cele mai utile și practice tetine și cele mai preferate de bebe. 😍
Avantaje
Nu există scurgeri de lapte
Dezavantaje
Nu am găsit dezavantaje
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY965/02 Tetină
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY965/02 Tetină
Bebelusha
30/09/2024
România
Parte a unei promoții
Produs de calitate superioara
Pt cea mica a fost iubire la prima atingere,iar pt mami o liniște totală pe timpul somnului.Am scăpat de colici încă de la prima utilizare a produselor avent.Am folosit toate numerele posibile la tetine și în prezent suntem la debit 5.Urmeaza cele cu debit 6.Speram că și alți bebei și părinți au fost mulțumiți de acest produs.😊
Avantaje
Nu curge daca biberonul este întors cu tetina in jos
Dezavantaje
Nu am găsit încă dezavantaje
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY965/02 Tetină
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY965/02 Tetină
Tetina.
30/09/2024
România
Parte a unei promoții
Produsele au. caracteristici excelente
Calitatea foarte buna, superioara altor produse. Hrănirea bebelușului este una ușoară
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY965/02 Tetină
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY965/02 Tetină
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023.
Comparativ cu ambalajul anterior.
Pe baza vânzărilor anuale globale de pachete de tetine, utilizând greutatea netă a carcasei din plastic a tetinei.
0% BPA, conform reglementării UE 10/2011.