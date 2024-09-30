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Tetina Natural Response
2 buc.
Tetină cu debit rapid
Tetina Natural Response urmează ritmul natural de hrănire al bebeluşului, facilitând combinarea hrănirii la sân cu hrănirea cu biberonul. Tetina are un orificiu unic care eliberează lapte numai atunci când bebeluşul suge in mod activ. Astfel că fluxul de lapte se opreşte atunci când bebeluşul se opreşte din supt pentru a înghiţi şi respira.
Tetina lată, moale şi flexibilă este concepută să imite forma şi senzaţia unui sân, ajutând bebeluşul să se ataşeze şi să se hrănească confortabil.
Supapa anti-colici este concepută pentru a nu permite pătrunderea aerului în burtica bebeluşului în timpul hrănirii, pentru a ajuta la reducerea colicilor şi a disconfortului.
5.0
din 5
123
Recenzii
98%
recomandă acest produs
Cori225
30/09/2024
România
Parte a unei promoții
Excelent
Folosim încă de la naștere tetinele Natural Response și suntem foarte mulțumiți. Mă temeam că hrănirea cu biberonul va alăptarea, însă nu a fost cazul. Atâta timp cât este folosită tetina cu debit corespunzător vârstei, bebelușul se poate alăpta și hrăni cu biberonul alternativ. De asemenea, trecerea de la un debit la altul a fost foarte ușoară folosind recomandările de vârstă oferite de Philips. Recenzie pentru Campania Philips.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY964/02 Tetină
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY964/02 Tetină
Cris8912
28/09/2024
România
Parte a unei promoții
Produsul este minunat!
Recenzie din campania Philips:tetinele sunt minunate, le folosim de când s a născut cel mic și le folosim și în prezent,acum are 16 luni. Datorita designului special și faptului ca imita foarte bine sânul,copilul meu a mers în paralel cu alăptatul și hrănirea din biberon. Se potrivesc cu toate biberoanele Avene si se spala foarte ușor,de asemenea se pot steriliza foarte ușor. Le recomand din toata inima!
Avantaje
Se pot folosi în paralel cu hrănirea naturala.
Dezavantaje
Nu sunt
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY964/02 Tetină
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY964/02 Tetină
Szabo Brigitta
27/09/2024
România
Parte a unei promoții
Excelent
Am ales această tetina la recomandarea cuiva și nu m-a dezamăgit! Este exact ceea ce trebuie! Bebe. Mănâncă din biberon dacă e cu altcineva și se întoarce la titi fără probleme
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY964/02 Tetină
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY964/02 Tetină
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023.
Comparativ cu ambalajul anterior.
Pe baza vânzărilor anuale globale de pachete de tetine, utilizând greutatea netă a carcasei din plastic a tetinei.
0% BPA, conform reglementării UE 10/2011.