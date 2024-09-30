ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului
  • Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului
  • Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului
  • Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului
  • Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului
  • Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului
  • Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului
  • Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului
  • Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului
  • Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului
  • Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului
  • Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului
  • Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului
  • Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului
  • Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului
  • Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului

Philips Avent Natural ResponseTetină

SCY964/02

5
| (123) Recenzii | 98% recomandă acest produs
Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului
Tetinele Natural Response eliberează lapte doar atunci când bebeluşul suge activ. Bebeluşii pot bea, înghiţi şi respira în ritmul lor natural, ca la sân. Facilitează combinarea hrănirii la sân cu hrănirea cu biberonul.
Vezi toate beneficiile
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marcă recomandată de mămicile din întreaga lume1

O tetină care funcţionează ca un sân

Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului

  • Tetina Natural Response

  • 2 buc.

  • Tetină cu debit rapid

Eliberează lapte numai atunci când bebeluşul suge în mod activ

Eliberează lapte numai atunci când bebeluşul suge în mod activ

Tetina Natural Response urmează ritmul natural de hrănire al bebeluşului, facilitând combinarea hrănirii la sân cu hrănirea cu biberonul. Tetina are un orificiu unic care eliberează lapte numai atunci când bebeluşul suge in mod activ. Astfel că fluxul de lapte se opreşte atunci când bebeluşul se opreşte din supt pentru a înghiţi şi respira.

Începere naturală a alăptării cu tetină în formă de sân

Începere naturală a alăptării cu tetină în formă de sân

Tetina lată, moale şi flexibilă este concepută să imite forma şi senzaţia unui sân, ajutând bebeluşul să se ataşeze şi să se hrănească confortabil.

Conceput pentru a reduce colicii şi disconfortul

Conceput pentru a reduce colicii şi disconfortul

Supapa anti-colici este concepută pentru a nu permite pătrunderea aerului în burtica bebeluşului în timpul hrănirii, pentru a ajuta la reducerea colicilor şi a disconfortului.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Găseşte o piesă de schimb sau un accesoriu

Accesează piesele şi accesoriile

Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

5.0

din 5

123

Recenzii

98%

recomandă acest produs

2
1

30/09/2024

România

România

Excelent

Folosim încă de la naștere tetinele Natural Response și suntem foarte mulțumiți. Mă temeam că hrănirea cu biberonul va alăptarea, însă nu a fost cazul. Atâta timp cât este folosită tetina cu debit corespunzător vârstei, bebelușul se poate alăpta și hrăni cu biberonul alternativ. De asemenea, trecerea de la un debit la altul a fost foarte ușoară folosind recomandările de vârstă oferite de Philips. Recenzie pentru Campania Philips.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY964/02 Tetină

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY964/02 Tetină

28/09/2024

România

România

Produsul este minunat!

Recenzie din campania Philips:tetinele sunt minunate, le folosim de când s a născut cel mic și le folosim și în prezent,acum are 16 luni. Datorita designului special și faptului ca imita foarte bine sânul,copilul meu a mers în paralel cu alăptatul și hrănirea din biberon. Se potrivesc cu toate biberoanele Avene si se spala foarte ușor,de asemenea se pot steriliza foarte ușor. Le recomand din toata inima!

Avantaje

Se pot folosi în paralel cu hrănirea naturala.

Dezavantaje

Nu sunt

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY964/02 Tetină

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY964/02 Tetină

27/09/2024

România

România

Excelent

Am ales această tetina la recomandarea cuiva și nu m-a dezamăgit! Este exact ceea ce trebuie! Bebe. Mănâncă din biberon dacă e cu altcineva și se întoarce la titi fără probleme

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY964/02 Tetină

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY964/02 Tetină

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips
Referințe

  1. Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023. 

  1. Comparativ cu ambalajul anterior.

  2. Pe baza vânzărilor anuale globale de pachete de tetine, utilizând greutatea netă a carcasei din plastic a tetinei.

  3. 0% BPA, conform reglementării UE 10/2011.