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Tetina Natural Response
2 buc.
Tetină cu debit mediu
Tetina Natural Response urmează ritmul natural de hrănire al bebeluşului, facilitând combinarea hrănirii la sân cu hrănirea cu biberonul. Tetina are un orificiu unic care eliberează lapte numai atunci când bebeluşul suge in mod activ. Astfel că fluxul de lapte se opreşte atunci când bebeluşul se opreşte din supt pentru a înghiţi şi respira.
Tetina lată, moale şi flexibilă este concepută să imite forma şi senzaţia unui sân, ajutând bebeluşul să se ataşeze şi să se hrănească confortabil.
Supapa anti-colici este concepută pentru a nu permite pătrunderea aerului în burtica bebeluşului în timpul hrănirii, pentru a ajuta la reducerea colicilor şi a disconfortului.
4.8
din 5
97
Recenzii
98%
recomandă acest produs
Gina2234
15/03/2023
România
Tetina bebelusului
Am primit acest produs in campania de testare organizata de Philips Avent. Le am.incercat fara nicio asteptare deoarece nimic nu s a potrivit cu stilul copilului meu. Insa a fost exact ce ne lipsea: o tetina moale, care permite copilului sa manance cat vrea, ii permite sa faca pauze fara a i picura in gurita lapte si sa avem evenimente neplacute. Este ceea ce are nevoie orice bebelus.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY963/02 Tetină
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY963/02 Tetină
07/03/2023
România
Recomand cu incredere
Am primit acest produs în campania de testare organizată de Philips Avent. Biberoanele si tetinele Philips Avent Natural le-am folosit cu succes și la primul bebelus. Sunt de o calitate foarte bună și au fost acceptate de copilul meu fără nicio problema. Testarea gamei Natural Response am realizat-o cu al doilea copil, cu care am folosit de la început biberoanele și tetinele Natural. Adaptarea la tetinele Natural Response a durat cateva zile, însă au fost acceptate cu succes de fetita mea care si in prezent este hranita mixt. Alături de sistemul anticolici, care a fost o alta surpriza plăcută, trecerea la Natural Response pare ca a atenuat colicii fetitei. Recomand cu încredere produsele!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY963/02 Tetină
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY963/02 Tetină
MybabyS
04/03/2023
România
Un produs foarte util si calitativ
Am primit acest produs in campania de testare organizata de Philips Avent. Sunt foarte incantata de produs si imi pare rau ca nu l-am folosit inca din primele zile de viata. Faptul ca nu curge singur si imita sanul sigur m-ar fi ajutat sa reusesc sa alaptez sau cel putin sa hranesc bebelusa mixt o perioada mai lunga. Tetina este mai mica decat la celelalte biberoane astfel incat bebe deschide gurita ca si cum s-ar mula pe sanul mamei.
Avantaje
Nu curge si bebe nu inghite aer.
Dezavantaje
-
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY963/02 Tetină
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY963/02 Tetină
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023.
Comparativ cu ambalajul anterior.
Pe baza vânzărilor anuale globale de pachete de tetine, utilizând greutatea netă a carcasei din plastic a tetinei.
0% BPA, conform reglementării UE 10/2011.