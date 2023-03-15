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Tetina Natural Response
2 buc.
Tetină cu debit lent
Tetina Natural Response urmează ritmul natural de hrănire al bebeluşului, facilitând combinarea hrănirii la sân cu hrănirea cu biberonul. Tetina are un orificiu unic care eliberează lapte numai atunci când bebeluşul suge in mod activ. Astfel că fluxul de lapte se opreşte atunci când bebeluşul se opreşte din supt pentru a înghiţi şi respira.
Tetina lată, moale şi flexibilă este concepută să imite forma şi senzaţia unui sân, ajutând bebeluşul să se ataşeze şi să se hrănească confortabil.
Cu toţii învăţăm în ritmul nostru. Suptul este o abilitate, iar unii bebeluşi o dezvoltă mai repede decât alţii. De aceea, unii bebeluşi ar putea avea nevoie iniţial de tetina noastră „Primul debit” (Tetina 0) înainte de a trece la tetinele Natural Response. Treci la tetina „Primul debit” dacă bebeluşului îi ia mai mult de 20 de minute să bea 50 ml/1,7 oz cu tetina Natural Response. Încearcă tetina Natural Response cu un debit mai mare dacă bebeluşul se joacă cu tetina în loc să bea sau pare frustrat. Dacă dificultăţile de hrănire persistă, consultă un profesionist din domeniul sănătăţii.
4.9
din 5
42
Recenzii
98%
recomandă acest produs
Gina2234
15/03/2023
România
Natural
Am primit acest produs in campania de testare organizata de Philips Avent. A fost singura acceptata de copil. Este facuta dintr un material foarte moale si subtire si apatent ii ofera fluxul de laptic de care are nevoie. Recomand!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY962/02 Tetină
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY962/02 Tetină
07/03/2023
România
Recomand cu incredere
Am primit acest produs în campania de testare organizată de Philips Avent. Biberoanele si tetinele Philips Avent Natural le-am folosit cu succes și la primul bebelus. Sunt de o calitate foarte bună și au fost acceptate de copilul meu fără nicio problema. Testarea gamei Natural Response am realizat-o cu al doilea copil, cu care am folosit de la început biberoanele și tetinele Natural. Adaptarea la tetinele Natural Response a durat cateva zile, însă au fost acceptate cu succes de fetita mea care si in prezent este hranita mixt. Alături de sistemul anticolici, care a fost o alta surpriza plăcută, trecerea la Natural Response pare ca a atenuat colicii fetitei. Recomand cu încredere produsele!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY962/02 Tetină
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY962/02 Tetină
Simo16
06/03/2023
România
Produsul are caracteristici excelente
Am primit acest produs in campania de testare organizata de Philips Avent. Am ales sa testez noile produse din gama natural response. Modul de spalare se face cu usurinta, modalitate usoara de asamblare, tetina care imita alaptatul natural, facilitateea hranirii mixte. Recomand acest produs tuturor bebelusilor incepand cu prima zi de viata!
Avantaje
usor de curatat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY962/02 Tetină
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY962/02 Tetină
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023.
Comparativ cu ambalajul anterior.
Pe baza vânzărilor anuale globale de pachete de tetine, utilizând greutatea netă a carcasei din plastic a tetinei.
0% BPA, conform reglementării UE 10/2011.