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  • Fiecare bebeluş este unic
  • Fiecare bebeluş este unic
  • Fiecare bebeluş este unic
  • Fiecare bebeluş este unic
  • Fiecare bebeluş este unic
  • Fiecare bebeluş este unic
  • Fiecare bebeluş este unic
  • Fiecare bebeluş este unic
  • Fiecare bebeluş este unic
  • Fiecare bebeluş este unic
  • Fiecare bebeluş este unic
  • Fiecare bebeluş este unic
  • Fiecare bebeluş este unic
  • Fiecare bebeluş este unic
  • Fiecare bebeluş este unic
  • Fiecare bebeluş este unic
  • Fiecare bebeluş este unic
  • Fiecare bebeluş este unic
  • Fiecare bebeluş este unic

Philips Avent Natural ResponseTetină

SCY960/03

4.8
| (97) Recenzii | 98% recomandă acest produs
Fiecare bebeluş este unic
Acest pachet te ajută să găseşti debitul potrivit pentru ritmul bebeluşului tău. Şi permite schimbarea uşoară pe măsură ce nevoile sale se schimbă pe parcursul călătoriei de creştere. Vârsta este doar un indiciu, deoarece fiecare copil are propriul ritm de băut.
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marcă recomandată de mămicile din întreaga lume1

Găseşte debitul corect pentru bebeluşul tău

Fiecare bebeluş este unic

  • Tetina Natural Response

  • Pachet de tetine Mix & Match

  • 3 bucăţi

  • Tetină cu debit mediu, tetină cu debit rapid, tetină cu debit extrarapid

Eliberează lapte numai atunci când bebeluşul suge în mod activ

Eliberează lapte numai atunci când bebeluşul suge în mod activ

Tetina Natural Response urmează ritmul natural de hrănire al bebeluşului, facilitând combinarea hrănirii la sân cu hrănirea cu biberonul. Tetina are un orificiu unic care eliberează lapte numai atunci când bebeluşul suge in mod activ. Astfel că fluxul de lapte se opreşte atunci când bebeluşul se opreşte din supt pentru a înghiţi şi respira.

Începere naturală a alăptării cu tetină în formă de sân

Începere naturală a alăptării cu tetină în formă de sân

Tetina lată, moale şi flexibilă este concepută să imite forma şi senzaţia unui sân, ajutând bebeluşul să se ataşeze şi să se hrănească confortabil.

Ajustabilă, pentru o utilizare confortabilă

Ajustabilă, pentru o utilizare confortabilă

Cu toţii învăţăm în ritmul nostru. Suptul este o abilitate, iar unii bebeluşi o dezvoltă mai repede decât alţii. De aceea, unii bebeluşi ar putea avea nevoie iniţial de tetina noastră „Primul debit” (Tetina 0) înainte de a trece la tetinele Natural Response. Treci la tetina „Primul debit” dacă bebeluşului îi ia mai mult de 20 de minute să bea 50 ml/1,7 oz cu tetina Natural Response. Încearcă tetina Natural Response cu un debit mai mare dacă bebeluşul se joacă cu tetina în loc să bea sau pare frustrat. Dacă dificultăţile de hrănire persistă, consultă un profesionist din domeniul sănătăţii.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.8

din 5

97

Recenzii

98%

recomandă acest produs

2

15/03/2023

România

România

Tetina bebelusului

Am primit acest produs in campania de testare organizata de Philips Avent. Le am.incercat fara nicio asteptare deoarece nimic nu s a potrivit cu stilul copilului meu. Insa a fost exact ce ne lipsea: o tetina moale, care permite copilului sa manance cat vrea, ii permite sa faca pauze fara a i picura in gurita lapte si sa avem evenimente neplacute. Este ceea ce are nevoie orice bebelus.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY963/02 Tetină

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY963/02 Tetină

07/03/2023

România

România

Recomand cu incredere

Am primit acest produs în campania de testare organizată de Philips Avent. Biberoanele si tetinele Philips Avent Natural le-am folosit cu succes și la primul bebelus. Sunt de o calitate foarte bună și au fost acceptate de copilul meu fără nicio problema. Testarea gamei Natural Response am realizat-o cu al doilea copil, cu care am folosit de la început biberoanele și tetinele Natural. Adaptarea la tetinele Natural Response a durat cateva zile, însă au fost acceptate cu succes de fetita mea care si in prezent este hranita mixt. Alături de sistemul anticolici, care a fost o alta surpriza plăcută, trecerea la Natural Response pare ca a atenuat colicii fetitei. Recomand cu încredere produsele!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY963/02 Tetină

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY963/02 Tetină

04/03/2023

România

România

Un produs foarte util si calitativ

Am primit acest produs in campania de testare organizata de Philips Avent. Sunt foarte incantata de produs si imi pare rau ca nu l-am folosit inca din primele zile de viata. Faptul ca nu curge singur si imita sanul sigur m-ar fi ajutat sa reusesc sa alaptez sau cel putin sa hranesc bebelusa mixt o perioada mai lunga. Tetina este mai mica decat la celelalte biberoane astfel incat bebe deschide gurita ca si cum s-ar mula pe sanul mamei.

Avantaje

Nu curge si bebe nu inghite aer.

Dezavantaje

-

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY963/02 Tetină

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY963/02 Tetină

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Referințe

  1. Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023. 

  1. Comparativ cu ambalajul anterior.

  2. Pe baza vânzărilor anuale globale de pachete de tetine, utilizând greutatea netă a carcasei din plastic a tetinei.

  3. 0% BPA, conform reglementării UE 10/2011.