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1 biberon
4 oz/120 ml
Tetină cu debit lent
0-3 luni
Tetina Natural Response urmează ritmul natural de hrănire al bebeluşului, facilitând combinarea hrănirii la sân cu hrănirea cu biberonul. Tetina are un orificiu unic care eliberează lapte numai atunci când bebeluşul suge in mod activ. Astfel că fluxul de lapte se opreşte atunci când bebeluşul se opreşte din supt pentru a înghiţi şi respira.
Tetina lată, moale şi flexibilă este concepută să imite forma şi senzaţia unui sân, ajutând bebeluşul să se ataşeze şi să se hrănească confortabil.
Cu toţii învăţăm în ritmul nostru. Suptul este o abilitate, iar unii bebeluşi o dezvoltă mai repede decât alţii. De aceea, unii bebeluşi ar putea avea nevoie iniţial de tetina noastră „Primul debit” (Tetina 0) înainte de a trece la tetinele Natural Response. Treci la tetina „Primul debit” dacă bebeluşului îi ia mai mult de 20 de minute să bea 50 ml/1,7 oz cu tetina Natural Response. Încearcă tetina Natural Response cu un debit mai mare dacă bebeluşul se joacă cu tetina în loc să bea sau pare frustrat. Dacă dificultăţile de hrănire persistă, consultă un profesionist din domeniul sănătăţii.
4.9
din 5
153
Recenzii
99%
recomandă acest produs
Emilia5
29/03/2023
România
Am primit acest produs în campania de testare
Imi place foarte mult ca este din sticlă. Se curăță mult mai usor ,iar în sterilizator nu lasa miros neplacut
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY930/01 Biberon din sticlă 120 ml
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY930/01 Biberon din sticlă 120 ml
Simo16
17/03/2023
România
Produs excelent
Am primit acest produs în campania organizată de Philips Avent. Tetina este ultra moale și imită alaptatul natural, facilitand alaptarea mixta. Biberonul prezinta o sterilizare eficienta datorita sticlei, precum si o curatare excelenta. Mod usor de asmablare! Recomand acest produs tuturor bebelusilor incepand cu prima zi de viata!
Avantaje
Sterilizare eficienta a sticlei si curatare usoara
Dezavantaje
se poate sparge usor
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY930/01 Biberon din sticlă 120 ml
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY930/01 Biberon din sticlă 120 ml
Gina2234
15/03/2023
România
Natural R
Am primit acest produs in campania de testare organizata de Philips Avent. Este ceea ce are nevoie un bebe. Va manca fix cat doreste si can doreste, nu se va ineca.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY930/01 Biberon din sticlă 120 ml
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY930/01 Biberon din sticlă 120 ml
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023.
0% BPA, ca urmare a reglementării UE 10/2011