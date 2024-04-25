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  • Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului
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  • Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului
  • Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului
  • Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului
  • Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului
  • Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului
  • Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului
  • Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului
  • Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului
  • Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului
  • Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului
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  • Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului
  • Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului
  • Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului
  • Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului
  • Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului
  • Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului
  • Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului
  • Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului
  • Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului

Philips Avent Natural ResponseSet de biberoane pentru nou-născuţi

SCY906/02

4.8
| (177) Recenzii | 96% recomandă acest produs
Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului
Biberoanele Natural Response eliberează lapte doar atunci când bebeluşul suge activ. Bebeluşii pot bea, înghiţi şi respira în ritmul lor natural, ca la sân. Facilitează combinarea hrănirii la sân cu hrănirea cu biberonul.
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marcă recomandată de mămicile din întreaga lume1

O tetină care funcţionează ca un sân

Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului

  • 2 biberoane

  • 11 oz/330 ml

  • Tetină cu debit rapid

  • Peste 6 luni

Tetina eliberează lapte numai atunci când bebeluşul bea activ

Tetina eliberează lapte numai atunci când bebeluşul bea activ

Tetina Natural Response funcţionează cu ritmul natural de hrănire al bebeluşului, făcând uşoară combinarea hrănirii la sân şi cu biberonul. Tetina are un orificiu unic care eliberează lapte numai atunci când bebeluşul bea activ lapte. Astfel că fluxul de lapte se opreşte atunci când bebeluşul se opreşte pentru a înghiţi şi respira.

Începere naturală a alăptării cu tetină în formă de sân

Începere naturală a alăptării cu tetină în formă de sân

Tetina lată, moale şi flexibilă este concepută să imite forma şi senzaţia unui sân, ajutând bebeluşul să se ataşeze şi să se hrănească confortabil.

Conceput pentru a reduce colicii şi disconfortul

Conceput pentru a reduce colicii şi disconfortul

Supapa anti-colici este concepută pentru a nu permite pătrunderea aerului în burtica bebeluşului în timpul hrănirii, pentru a ajuta la reducerea colicilor şi a disconfortului.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.8

din 5

177

Recenzii

96%

recomandă acest produs

25/04/2024

România

România

Cumpărător verificat

Excelent

Sunt cele mai bune,le folosim din prima zi,sunt bună și pt colici

Avantaje

Nu curge laptele dacă se răstoarnă biberonul

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY906/01 Biberon 330 ml

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY906/01 Biberon 330 ml

29/03/2023

România

România

Am primit acest produs în campania de testare

Mărimea biberonului este excelenta pentru capacitatea de hrană cerută de bebe . Am observat că laptele ramane călduț o perioadă mai lungă de timp la noile biberoane Response decât cele normale Natural Avent.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY906/01 Biberon 330 ml

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY906/01 Biberon 330 ml

17/03/2023

România

România

Tetina este excelenta!

Am primit acest produs în campania de testare organizată de Philips Avent. Tetina este extrem de moale si de flexibila, debitul este excelent, determina bebelusul sa traga activ pentru a veni lapticul, imita alaptatul natural. Consider ca tetinele Natural Response sunt cele mai bune deoarece bebelusul poate accepta cu usurinta atat alaptarea naturala cat si biberonul. Acest produs este excelent! Usor acceptat de bebelus!

Avantaje

Tetina moale, usor de curatat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY906/01 Biberon 330 ml

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY906/01 Biberon 330 ml

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Referințe

  1. Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023. 

  1. 0% BPA, ca urmare a reglementării UE 10/2011