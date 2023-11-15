Am primit acest produs in campania de testare organizata de Philips Avent. Sunt foarte incantata de produs si imi pare rau ca nu l-am folosit inca din primele zile de viata. Faptul ca nu curge singur si imita sanul sigur m-ar fi ajutat sa reusesc sa alaptez sau cel putin sa hranesc bebelusa mixt o perioada mai lunga. Tetina este mai mica decat la celelalte biberoane astfel incat bebe deschide gurita ca si cum s-ar mula pe sanul mamei. Gradatia incepe de la 20 ml astfel incat este mai usor de estimat cati ml a mancat bebelusul. Mi s-a intamplat sa se joace cu biberonul dupa ce s-a saturat ca si cum avea suzeta. Presupun ca din cauza ca acesta nu curge singur si este o chestie de obisnuinta.