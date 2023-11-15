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Noutăţi
1 biberon
9 oz/260 ml
Tetină cu debit mediu
3-6 luni
Tetina Natural Response funcţionează cu ritmul natural de hrănire al bebeluşului, făcând uşoară combinarea hrănirii la sân şi cu biberonul. Tetina are un orificiu unic care eliberează lapte numai atunci când bebeluşul bea activ lapte. Astfel că fluxul de lapte se opreşte atunci când bebeluşul se opreşte pentru a înghiţi şi respira.
Tetina lată, moale şi flexibilă este concepută să imite forma şi senzaţia unui sân, ajutând bebeluşul să se ataşeze şi să se hrănească confortabil.
Cu toţii învăţăm în ritmul nostru. Suptul este o abilitate, iar unii bebeluşi o dezvoltă mai repede decât alţii. De aceea, unii bebeluşi ar putea avea nevoie iniţial de tetina noastră „Primul debit” (Tetina 0) înainte de a trece la tetinele Natural Response. Treci la tetina „Primul debit” dacă bebeluşului îi ia mai mult de 20 de minute să bea 50 ml/1,7 oz cu tetina Natural Response. Încearcă tetina Natural Response cu un debit mai mare dacă bebeluşul se joacă cu tetina în loc să bea sau pare frustrat. Dacă dificultăţile de hrănire persistă, consultă un profesionist din domeniul sănătăţii.
4.9
din 5
326
Recenzii
98%
recomandă acest produs
grasunica
15/11/2023
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Bun produs pentru bebelusi
un produs foarte bun pentru bebelusi care merita achizionat de catre mamici
Avantaje
bebelusul poate tine biberonul singur fara sa se inece
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY903/01 Biberon 260 ml
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY903/01 Biberon 260 ml
Emilia5
29/03/2023
România
Am primit acest produs în campania de testare
Cum am primit biberonul,i l am dat bebelusului,a fost o plăcere pentru mine sa vad ca tetina acestuia este perfecta pentru aparitia dintisorilor.
Avantaje
Iubesc materialul tetinei
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY903/01 Biberon 260 ml
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY903/01 Biberon 260 ml
Simo16
17/03/2023
România
Produsul are caracteristici excelente
Am primit acest produs in campania de testare organizata de Philips Avent. Am ales sa testez noile produse din gama philips natural response. Imi place modul ergonomic al biberonului, modul de spalare se face cu usurinta, atat al tetinei cat si al biberonului, modalitate usoara de asamblare, tetina care imita alaptatul natural, astfel incat se poate face usor trecere de la alaptatul natural la alaptarea cu biberonul.Recomand aceste biberoane! Sunt excelente!
Avantaje
Tetina moale, imita sanul
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY903/01 Biberon 260 ml
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY903/01 Biberon 260 ml
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023.
0% BPA, ca urmare a reglementării UE 10/2011