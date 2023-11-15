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  • Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului
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  • Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului
  • Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului
  • Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului
  • Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului
  • Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului
  • Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului
  • Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului
  • Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului
  • Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului
  • Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului
  • Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului
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  • Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului
  • Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului
  • Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului
  • Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului
  • Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului
  • Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului
  • Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului
  • Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului
  • Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului
  • Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului

Philips Avent Natural ResponseBiberon 260 ml

SCY903/21

4.9
| (326) Recenzii | 98% recomandă acest produs
Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului
Biberoanele Natural Response eliberează lapte doar atunci când bebeluşul suge activ. Bebeluşii pot bea, înghiţi şi respira în ritmul lor natural, ca la sân. Facilitează combinarea hrănirii la sân cu hrănirea cu biberonul.
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marcă recomandată de mămicile din întreaga lume1

O tetină care funcţionează ca un sân

Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului

  • 1 biberon

  • 9 oz/260 ml

  • Tetină cu debit mediu

  • 3-6 luni

Tetina eliberează lapte numai atunci când bebeluşul bea activ lapte

Tetina eliberează lapte numai atunci când bebeluşul bea activ lapte

Tetina Natural Response funcţionează cu ritmul natural de hrănire al bebeluşului, făcând uşoară combinarea hrănirii la sân şi cu biberonul. Tetina are un orificiu unic care eliberează lapte numai atunci când bebeluşul bea activ lapte. Astfel că fluxul de lapte se opreşte atunci când bebeluşul se opreşte pentru a înghiţi şi respira.

Începere naturală a alăptării cu tetină în formă de sân

Începere naturală a alăptării cu tetină în formă de sân

Tetina lată, moale şi flexibilă este concepută să imite forma şi senzaţia unui sân, ajutând bebeluşul să se ataşeze şi să se hrănească confortabil.

Ajustabilă, pentru o utilizare confortabilă

Ajustabilă, pentru o utilizare confortabilă

Cu toţii învăţăm în ritmul nostru. Suptul este o abilitate, iar unii bebeluşi o dezvoltă mai repede decât alţii. De aceea, unii bebeluşi ar putea avea nevoie iniţial de tetina noastră „Primul debit” (Tetina 0) înainte de a trece la tetinele Natural Response. Treci la tetina „Primul debit” dacă bebeluşului îi ia mai mult de 20 de minute să bea 50 ml/1,7 oz cu tetina Natural Response. Încearcă tetina Natural Response cu un debit mai mare dacă bebeluşul se joacă cu tetina în loc să bea sau pare frustrat. Dacă dificultăţile de hrănire persistă, consultă un profesionist din domeniul sănătăţii.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.9

din 5

326

Recenzii

98%

recomandă acest produs

15/11/2023

România

România

Cumpărător verificat

Bun produs pentru bebelusi

un produs foarte bun pentru bebelusi care merita achizionat de catre mamici

Avantaje

bebelusul poate tine biberonul singur fara sa se inece

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY903/01 Biberon 260 ml

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY903/01 Biberon 260 ml

29/03/2023

România

România

Am primit acest produs în campania de testare

Cum am primit biberonul,i l am dat bebelusului,a fost o plăcere pentru mine sa vad ca tetina acestuia este perfecta pentru aparitia dintisorilor.

Avantaje

Iubesc materialul tetinei

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY903/01 Biberon 260 ml

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY903/01 Biberon 260 ml

17/03/2023

România

România

Produsul are caracteristici excelente

Am primit acest produs in campania de testare organizata de Philips Avent. Am ales sa testez noile produse din gama philips natural response. Imi place modul ergonomic al biberonului, modul de spalare se face cu usurinta, atat al tetinei cat si al biberonului, modalitate usoara de asamblare, tetina care imita alaptatul natural, astfel incat se poate face usor trecere de la alaptatul natural la alaptarea cu biberonul.Recomand aceste biberoane! Sunt excelente!

Avantaje

Tetina moale, imita sanul

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY903/01 Biberon 260 ml

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY903/01 Biberon 260 ml

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Referințe

  1. Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023. 

  1. 0% BPA, ca urmare a reglementării UE 10/2011