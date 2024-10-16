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Supapa noastră anti-colici este concepută pentru a împiedica pătrunderea aerului în burtica bebeluşului tău, pentru a reduce colicile şi disconfortul*. În timp ce bebeluşul se hrăneşte, supapa integrată în tetină se flexează pentru a permite pătrunderea aerului în biberon şi a preveni formarea de vid, eliberând aerul către baza sticlei. Ţine aerul departe de burtica bebeluşului pentru a ajuta la reducerea colicilor şi disconfortului.
Forma tetinei permite prinderea sigură, iar textura striată ajută la prevenirea aplatizării tetinei, pentru a asigura hrănire neîntreruptă, confortabilă.
Tetina este concepută să nu se aplatizeze, pentru o prindere sigură şi o hrănire neîntreruptă.
5.0
din 5
14
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Ibn S
16/10/2024
România
Recenzie din campanie Philips
Un produs foarte bun din silicon ce nu contine BPA. Foarte usor de curatat si de atasat la biberoanele Avent.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCY764/02 Tetină anti-colici
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCY764/02 Tetină anti-colici
Cris111
16/10/2024
România
Produsul are caracteristici excelente
Recomand cu încredere și căldură produsull, masa bebelușului se dasfasoara în siguranță și cu ușurință 😍
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCY764/02 Tetină anti-colici
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCY764/02 Tetină anti-colici
Beea202
16/10/2024
România
Recomand
Dețin aceste tetine și le recomand! Nici nu am mai cautat un alt produs pentru ca cel mic l-a " acceptat" pe acesta si nu am mai avut batai de cap.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCY764/02 Tetină anti-colici
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCY764/02 Tetină anti-colici
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023.
La vârsta de 2 săptămâni, bebeluşii hrăniţi cu un biberon Philips Avent au prezentat mai puţine colici şi semnificativ mai puţină agitaţie pe timp de noapte, comparativ cu bebeluşii hrăniţi cu un biberon al unui alt concurent. S-a dovedit că designul tetinei previne aplatizarea tetinei, ingerarea de aer asociată şi întreruperile de alimentare. Specificaţiile pot fi modificate fără notificare prealabilă. Ce sunt colicile şi cum afectează bebeluşii? Colicile sunt cauzate în parte de înghiţirea aerului în timpul hrănirii, ceea ce creează disconfort în sistemul digestiv al copilului. Simptomele includ plânsul, agitaţia, gazele şi regurgitaţia.
Comparativ cu ambalajul anterior.
Pe baza vânzărilor anuale globale de pachete de tetine, utilizând greutatea netă a carcasei din plastic a tetinei.
Conform reglementării UE 10/2011.