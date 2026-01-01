La vârsta de 2 săptămâni, bebeluşii hrăniţi cu un biberon Philips Avent au prezentat mai puţine colici şi semnificativ mai puţină agitaţie pe timp de noapte, comparativ cu bebeluşii hrăniţi cu un biberon al unui alt concurent. S-a dovedit că designul tetinei previne colapsul tetinei, ingerarea de aer asociată şi întreruperile de alimentare. Specificaţiile pot fi modificate fără notificare prealabilă. Ce sunt colicile şi cum afectează bebeluşii? Colicile sunt cauzate în parte de înghiţirea aerului în timpul hrănirii, ceea ce creează disconfort în sistemul digestiv al copilului. Simptomele includ plânsul, agitaţia, gazele şi regurgitaţia.