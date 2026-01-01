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SCY761/02
2 buc.
Debit 1
Peste 0 luni
Supapa noastră anti-colici este concepută pentru a împiedica pătrunderea aerului în burtica bebeluşului tău, pentru a reduce colicile şi disconfortul*. În timp ce bebeluşul se hrăneşte, supapa integrată în tetină se flexează pentru a permite pătrunderea aerului în biberon şi a preveni formarea de vid, eliberând aerul către baza sticlei. Ţine aerul departe de burtica bebeluşului pentru a ajuta la reducerea colicilor şi disconfortului.
Forma tetinei permite prinderea sigură, iar textura striată ajută la prevenirea aplatizării tetinei, pentru a asigura hrănire neîntreruptă, confortabilă.
Tetina este concepută să nu se aplatizeze, pentru o prindere sigură şi o hrănire neîntreruptă.
Recenzii
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023.
La vârsta de 2 săptămâni, bebeluşii hrăniţi cu un biberon Philips Avent au prezentat mai puţine colici şi semnificativ mai puţină agitaţie pe timp de noapte, comparativ cu bebeluşii hrăniţi cu un biberon al unui alt concurent. S-a dovedit că designul tetinei previne aplatizarea tetinei, ingerarea de aer asociată şi întreruperile de alimentare. Specificaţiile pot fi modificate fără notificare prealabilă. Ce sunt colicile şi cum afectează bebeluşii? Colicile sunt cauzate în parte de înghiţirea aerului în timpul hrănirii, ceea ce creează disconfort în sistemul digestiv al copilului. Simptomele includ plânsul, agitaţia, gazele şi regurgitaţia.
Comparativ cu ambalajul anterior.
Pe baza vânzărilor anuale globale de pachete de tetine, utilizând greutatea netă a carcasei din plastic a tetinei.
Conform reglementării UE 10/2011.