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  • Curge ca un sân, ajută la reducerea problemelor de hrănire
  • Curge ca un sân, ajută la reducerea problemelor de hrănire
  • Curge ca un sân, ajută la reducerea problemelor de hrănire
  • Curge ca un sân, ajută la reducerea problemelor de hrănire
  • Curge ca un sân, ajută la reducerea problemelor de hrănire
  • Curge ca un sân, ajută la reducerea problemelor de hrănire
  • Curge ca un sân, ajută la reducerea problemelor de hrănire
  • Curge ca un sân, ajută la reducerea problemelor de hrănire
  • Curge ca un sân, ajută la reducerea problemelor de hrănire
  • Curge ca un sân, ajută la reducerea problemelor de hrănire
  • Curge ca un sân, ajută la reducerea problemelor de hrănire
  • Curge ca un sân, ajută la reducerea problemelor de hrănire
  • Curge ca un sân, ajută la reducerea problemelor de hrănire
  • Curge ca un sân, ajută la reducerea problemelor de hrănire
  • Curge ca un sân, ajută la reducerea problemelor de hrănire
  • Curge ca un sân, ajută la reducerea problemelor de hrănire
  • Curge ca un sân, ajută la reducerea problemelor de hrănire
  • Curge ca un sân, ajută la reducerea problemelor de hrănire
  • Curge ca un sân, ajută la reducerea problemelor de hrănire
  • Curge ca un sân, ajută la reducerea problemelor de hrănire
  • Curge ca un sân, ajută la reducerea problemelor de hrănire
  • Curge ca un sân, ajută la reducerea problemelor de hrănire
  • Curge ca un sân, ajută la reducerea problemelor de hrănire
  • Curge ca un sân, ajută la reducerea problemelor de hrănire

Philips Avent Natural ResponseBiberon cu dispozitiv anti-colici Airfree 260 ml

SCY673/82

4.8
| (171) Recenzii | 98% recomandă acest produs
Curge ca un sân, ajută la reducerea problemelor de hrănire
Biberoanele cu tetină Natural Response permit bebelușului să sugă, să înghită şi să respire în ritmul propriu, ca la sân, în timp ce dispozitivul anticolici AirFree este conceput să ţină aerul departe de burtică pentru protecţie suplimentară împotriva colicilor, gazelor şi refluxului.
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marcă recomandată de mămicile din întreaga lume1

O tetină care funcţionează ca un sân*

Curge ca un sân, ajută la reducerea problemelor de hrănire

  • 1 biberon

  • 9 oz/260 ml

  • Tetină cu debit mediu

  • 3-6 luni

Începere naturală a alăptării cu tetină în formă de sân

Începere naturală a alăptării cu tetină în formă de sân

Tetina lată, moale şi flexibilă este concepută să imite forma şi senzaţia unui sân, ajutând bebeluşul să se ataşeze şi să se hrănească confortabil.

Tetina eliberează lapte numai atunci când bebeluşul suge în mod activ

Tetina eliberează lapte numai atunci când bebeluşul suge în mod activ

Tetina Natural Response urmează ritmul natural de hrănire al bebeluşului, facilitând combinarea hrănirii la sân cu hrănirea cu biberonul. Tetina are un orificiu unic care eliberează lapte numai atunci când bebeluşul suge in mod activ. Astfel că fluxul de lapte se opreşte atunci când bebeluşul se opreşte din supt pentru a înghiţi şi respira.

Ajustabilă, pentru o utilizare confortabilă

Ajustabilă, pentru o utilizare confortabilă

Cu toţii învăţăm în ritmul nostru. Suptul este o abilitate, iar unii bebeluşi o dezvoltă mai repede decât alţii. De aceea, unii bebeluşi ar putea avea nevoie iniţial de tetina noastră „Primul debit” (Tetina 0) înainte de a trece la tetinele Natural Response. Treci la tetina „Primul debit” dacă bebeluşului îi ia mai mult de 20 de minute să bea 50 ml/1,7 oz cu tetina Natural Response. Încearcă tetina Natural Response cu un debit mai mare dacă bebeluşul se joacă cu tetina în loc să bea sau pare frustrat. Dacă dificultăţile de hrănire persistă, consultă un profesionist din domeniul sănătăţii.

Specificaţii tehnice

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4.8

din 5

171

Recenzii

98%

recomandă acest produs

29/03/2023

România

România

Am primit acest produs în campania de testare

Recomand acest produs bebelușilor care inca suferă de colici abdominala. Face minuni acest sistem.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY673/01 Biberon cu dispozitiv anticolici Airfree 260 ml

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY673/01 Biberon cu dispozitiv anticolici Airfree 260 ml

17/03/2023

România

România

Produsul are caracteristici excelente

Am primit acest produs în campania de testare organizată de Philips Avent. Este minunata aceast biberon deoarece este ergonomic, usor de curatat, prezinta dispozitivul anticolici astfel incat impiedica patrunderea aerului, impiedica formarea colicilor datorita acestui dispozitiv, debitul este unul excelent, determina bebelusul sa traga activ pentru a veni lapticul, exact cum se intampla cand este alaptat. Consider ca biberoanele Natural Response sunt cele mai bune deoarece bebelusul accepta cu ușurintă atat alaptarea naturala cat si biberonul. Recomand acest produs!

Avantaje

impiedica patrunderea aerului

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY673/01 Biberon cu dispozitiv anticolici Airfree 260 ml

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY673/01 Biberon cu dispozitiv anticolici Airfree 260 ml

14/03/2023

România

România

Fara colici

Am primit acest produs in campania de testare organizata de Philips Avent si pot spune ca bebe nu stie de colici. Multumim tare mult, recomand!!!!!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY673/01 Biberon cu dispozitiv anticolici Airfree 260 ml

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY673/01 Biberon cu dispozitiv anticolici Airfree 260 ml

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Referințe

  1. Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023. 

  1. Tetina Natural Response eliberează lapte numai atunci când bebeluşul bea activ. Bebeluşii pot bea, înghiţi şi respira în ritmul lor natural, ca la sân