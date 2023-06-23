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Philips Avent Natural Response Biberon cu dispozitiv anticolici Airfree 260 ml
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SCY673/01
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Manual de utilizare
Manual cu informaţii importante
Toate (17)
Funcţionalitate (1)
Pot folosi în siguranţă piese decolorate ale produsului Philips Avent?
Cum se compară tetina Natural iniţială sau cea anticolici cu tetina Natural Response?
Cum asamblez biberonul şi tetina Natural Response?
Cum ştiu când trebuie să schimb tetina Natural Response?
Sunt biberoanele Philips Avent potrivite pentru congelator?
AventDisc de etanşare pentru biberon
AventDispozitiv anticolici AirFree
AventInel înfiletant pentru biberon
AventCapac pentru biberon
Tetina mea Philips Avent Natural sau Natural Response se aplatizează
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