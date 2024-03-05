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  • Curge ca un sân, ajută la reducerea problemelor de hrănire
  • Curge ca un sân, ajută la reducerea problemelor de hrănire
  • Curge ca un sân, ajută la reducerea problemelor de hrănire
  • Curge ca un sân, ajută la reducerea problemelor de hrănire
  • Curge ca un sân, ajută la reducerea problemelor de hrănire
  • Curge ca un sân, ajută la reducerea problemelor de hrănire
  • Curge ca un sân, ajută la reducerea problemelor de hrănire
  • Curge ca un sân, ajută la reducerea problemelor de hrănire
  • Curge ca un sân, ajută la reducerea problemelor de hrănire
  • Curge ca un sân, ajută la reducerea problemelor de hrănire
  • Curge ca un sân, ajută la reducerea problemelor de hrănire
  • Curge ca un sân, ajută la reducerea problemelor de hrănire
  • Curge ca un sân, ajută la reducerea problemelor de hrănire
  • Curge ca un sân, ajută la reducerea problemelor de hrănire
  • Curge ca un sân, ajută la reducerea problemelor de hrănire
  • Curge ca un sân, ajută la reducerea problemelor de hrănire
  • Curge ca un sân, ajută la reducerea problemelor de hrănire
  • Curge ca un sân, ajută la reducerea problemelor de hrănire
  • Curge ca un sân, ajută la reducerea problemelor de hrănire
  • Curge ca un sân, ajută la reducerea problemelor de hrănire
  • Curge ca un sân, ajută la reducerea problemelor de hrănire
  • Curge ca un sân, ajută la reducerea problemelor de hrănire
  • Curge ca un sân, ajută la reducerea problemelor de hrănire
  • Curge ca un sân, ajută la reducerea problemelor de hrănire

Philips Avent Natural ResponseBiberon cu dispozitiv anti-colici Airfree 125 ml

SCY670/01

4.8
| (143) Recenzii | 98% recomandă acest produs
Curge ca un sân, ajută la reducerea problemelor de hrănire
Biberoanele cu tetină Natural Response permit bebelușului să sugă, să înghită şi să respire în ritmul propriu, ca la sân, în timp ce dispozitivul anticolici AirFree este conceput să ţină aerul departe de burtică pentru protecţie suplimentară împotriva colicilor, gazelor şi refluxului.
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marcă recomandată de mămicile din întreaga lume1

O tetină care funcţionează ca un sân*

Curge ca un sân, ajută la reducerea problemelor de hrănire

  • 1 biberon

  • 4 oz/125 ml

  • Tetină cu debit lent

  • 0-3 luni

Începere naturală a alăptării cu tetină în formă de sân

Începere naturală a alăptării cu tetină în formă de sân

Tetina lată, moale şi flexibilă este concepută să imite forma şi senzaţia unui sân, ajutând bebeluşul să se ataşeze şi să se hrănească confortabil.

Uşor de ţinut chiar şi pentru mâini mici

Uşor de ţinut chiar şi pentru mâini mici

Biberonul ergonomic este uşor de prins în orice unghi, pentru a oferi confort maxim în timpul hrănirii. Uşor de ţinut de mâini mari şi mâini mici.

Ajustabilă, pentru o utilizare confortabilă

Ajustabilă, pentru o utilizare confortabilă

Cu toţii învăţăm în ritmul nostru. Suptul este o abilitate, iar unii bebeluşi o dezvoltă mai repede decât alţii. De aceea, unii bebeluşi ar putea avea nevoie iniţial de tetina noastră „Primul debit” (Tetina 0) înainte de a trece la tetinele Natural Response. Treci la tetina „Primul debit” dacă bebeluşului îi ia mai mult de 20 de minute să bea 50 ml/1,7 oz cu tetina Natural Response. Încearcă tetina Natural Response cu un debit mai mare dacă bebeluşul se joacă cu tetina în loc să bea sau pare frustrat. Dacă dificultăţile de hrănire persistă, consultă un profesionist din domeniul sănătăţii.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.8

din 5

143

Recenzii

98%

recomandă acest produs

3
2

05/03/2024

România

România

Am oferit eronat o steluță. Merită 5 steluțe

Am oferit din greșeală 1 steluță, din partea mea 5 steluțe. Am folosit doar biberoane și sunete de la philips, excelente.

Avantaje

Arată că noi după 3 luni de folosință, nu curge lăptic pe gât dacă alegi 0+, numai cuvinte de laudă,

Dezavantaje

Nu am gasit

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY670/02 Set de biberoane cu dispozitiv anticolici Airfree

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY670/02 Set de biberoane cu dispozitiv anticolici Airfree

29/03/2023

România

România

Am primit acest produs în campania de testare

Sistemul anticolici a facut minuni pentru burtica bebelusului meu. Am incercat atatea picături si siropele, dar de fapt era vorba despre alimentarea acestuia.

Avantaje

Sistemul anticolici

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY670/01 Biberon cu dispozitiv anti-colici Airfree 125 ml

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY670/01 Biberon cu dispozitiv anti-colici Airfree 125 ml

17/03/2023

România

România

Excelent

Am primit acest produs în campania de testare organizată de Philips Avent Acceptat din prima, Tranziția piept biberon și invers a fost foarte usoara

Avantaje

Ușor de acceptat, ușor de curățat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY670/01 Biberon cu dispozitiv anti-colici Airfree 125 ml

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY670/01 Biberon cu dispozitiv anti-colici Airfree 125 ml

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Referințe

  1. Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023. 

  1. Tetina Natural Response eliberează lapte numai atunci când bebeluşul bea activ. Bebeluşii pot bea, înghiţi şi respira în ritmul lor natural, ca la sân