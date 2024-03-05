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1 biberon
4 oz/125 ml
Tetină cu debit lent
0-3 luni
Tetina lată, moale şi flexibilă este concepută să imite forma şi senzaţia unui sân, ajutând bebeluşul să se ataşeze şi să se hrănească confortabil.
Biberonul ergonomic este uşor de prins în orice unghi, pentru a oferi confort maxim în timpul hrănirii. Uşor de ţinut de mâini mari şi mâini mici.
Cu toţii învăţăm în ritmul nostru. Suptul este o abilitate, iar unii bebeluşi o dezvoltă mai repede decât alţii. De aceea, unii bebeluşi ar putea avea nevoie iniţial de tetina noastră „Primul debit” (Tetina 0) înainte de a trece la tetinele Natural Response. Treci la tetina „Primul debit” dacă bebeluşului îi ia mai mult de 20 de minute să bea 50 ml/1,7 oz cu tetina Natural Response. Încearcă tetina Natural Response cu un debit mai mare dacă bebeluşul se joacă cu tetina în loc să bea sau pare frustrat. Dacă dificultăţile de hrănire persistă, consultă un profesionist din domeniul sănătăţii.
4.8
din 5
143
Recenzii
98%
recomandă acest produs
05/03/2024
România
Am oferit eronat o steluță. Merită 5 steluțe
Am oferit din greșeală 1 steluță, din partea mea 5 steluțe. Am folosit doar biberoane și sunete de la philips, excelente.
Avantaje
Arată că noi după 3 luni de folosință, nu curge lăptic pe gât dacă alegi 0+, numai cuvinte de laudă,
Dezavantaje
Nu am gasit
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY670/02 Set de biberoane cu dispozitiv anticolici Airfree
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY670/02 Set de biberoane cu dispozitiv anticolici Airfree
Emilia5
29/03/2023
România
Am primit acest produs în campania de testare
Sistemul anticolici a facut minuni pentru burtica bebelusului meu. Am incercat atatea picături si siropele, dar de fapt era vorba despre alimentarea acestuia.
Avantaje
Sistemul anticolici
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY670/01 Biberon cu dispozitiv anti-colici Airfree 125 ml
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY670/01 Biberon cu dispozitiv anti-colici Airfree 125 ml
RoxanaM92
17/03/2023
România
Excelent
Am primit acest produs în campania de testare organizată de Philips Avent Acceptat din prima, Tranziția piept biberon și invers a fost foarte usoara
Avantaje
Ușor de acceptat, ușor de curățat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY670/01 Biberon cu dispozitiv anti-colici Airfree 125 ml
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY670/01 Biberon cu dispozitiv anti-colici Airfree 125 ml
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023.
Tetina Natural Response eliberează lapte numai atunci când bebeluşul bea activ. Bebeluşii pot bea, înghiţi şi respira în ritmul lor natural, ca la sân