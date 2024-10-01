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1 biberon
11 oz/330 ml
Tetină cu debit 3
Peste 3 luni
Combină şi potriveşte piese ale pompelor de sân, biberoanelor şi cănilor noastre şi creează un produs potrivit pentru tine, oricând ai nevoie!
Biberonul nostru anti-colici este conceput pentru a preveni scurgerile în timpul hrănirii, pentru o experienţă de hrănire cu adevărat plăcută.
Având un gât larg şi mai puţine piese, biberonul nostru este uşor de asamblat şi poate fi curăţat temeinic şi rapid.
4.8
din 5
32
Recenzii
97%
recomandă acest produs
Biber12
01/10/2024
România
Parte a unei promoții
Este perfect
Este cel mai bun Biberon. Se curata foarte ușor, este agreat de copil din prima. Este super
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCY106/01 Biberon anti-colici 330 ml
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCY106/01 Biberon anti-colici 330 ml
Andreea2234
30/09/2024
România
Parte a unei promoții
Fara colici
Biberonul păstrează foarte bine aerul inauntru, ceea ce inseamna fara colici pentru bebelusi.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCY106/01 Biberon anti-colici 330 ml
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCY106/01 Biberon anti-colici 330 ml
M E-L
30/09/2024
România
Parte a unei promoții
Excelent
Sunt ok,iar fetita mea chiar nu a avut colici,le-am folosit si folosim inca de la 3 luni
Avantaje
Usor de utilizat,gradaj corespunzator
Dezavantaje
Daca sunt bagate in aparatul de sterilizat prea des se sterge scrisul gradatiei
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCY106/01 Biberon anti-colici 330 ml
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCY106/01 Biberon anti-colici 330 ml
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023.
La vârsta de 2 săptămâni, bebeluşii hrăniţi cu un biberon Philips Avent au avut mai puţine colici şi semnificativ mai puţină agitaţie în timpul nopţii comparativ cu bebeluşii hrăniţi cu alt biberon produs de concurenţă.
S-a dovedit că forma tetinei previne aplatizarea acesteia şi ingerarea de aer şi întreruperile din timpul hrănirii asociate acesteia.
Ce sunt colicile şi cum afectează bebeluşii? Colicile sunt provocate de aerul înghiţit în timpul hrănirii, ceea ce măreşte disconfortul în sistemul digestiv al bebeluşului. Printre simptome se numără plânsul şi agitaţia.