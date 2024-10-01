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  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*

Philips AventBiberon anti-colici 330 ml

SCY106/01

4.8
| (32) Recenzii | 97% recomandă acest produs
S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
Biberonul nostru anti-colici este conceput pentru a împiedica pătrunderea aerului în burtica bebeluşului, pentru a reduce colicile şi disconfortul, reducând totodată la minimum întreruperile în timpul hrănirii. Cu supapa anti-colici integrată, aerul nu este lăsat să pătrundă în burtica bebeluşului.
Vezi toate beneficiile
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marcă recomandată de mămicile din întreaga lume1

Conceput pentru hrănire neîntreruptă

S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*

  • 1 biberon

  • 11 oz/330 ml

  • Tetină cu debit 3

  • Peste 3 luni

Gamă compatibilă de la alăptare la băutul din cană

Gamă compatibilă de la alăptare la băutul din cană

Combină şi potriveşte piese ale pompelor de sân, biberoanelor şi cănilor noastre şi creează un produs potrivit pentru tine, oricând ai nevoie!

Design fără scurgeri

Design fără scurgeri

Biberonul nostru anti-colici este conceput pentru a preveni scurgerile în timpul hrănirii, pentru o experienţă de hrănire cu adevărat plăcută.

Biberon cu gât larg şi colţuri rotunjite, pentru curăţare uşoară

Biberon cu gât larg şi colţuri rotunjite, pentru curăţare uşoară

Având un gât larg şi mai puţine piese, biberonul nostru este uşor de asamblat şi poate fi curăţat temeinic şi rapid.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.8

din 5

32

Recenzii

97%

recomandă acest produs

3
2

01/10/2024

România

România

Este perfect

Este cel mai bun Biberon. Se curata foarte ușor, este agreat de copil din prima. Este super

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCY106/01 Biberon anti-colici 330 ml

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCY106/01 Biberon anti-colici 330 ml

30/09/2024

România

România

Fara colici

Biberonul păstrează foarte bine aerul inauntru, ceea ce inseamna fara colici pentru bebelusi.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCY106/01 Biberon anti-colici 330 ml

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCY106/01 Biberon anti-colici 330 ml

30/09/2024

România

România

Excelent

Sunt ok,iar fetita mea chiar nu a avut colici,le-am folosit si folosim inca de la 3 luni

Avantaje

Usor de utilizat,gradaj corespunzator

Dezavantaje

Daca sunt bagate in aparatul de sterilizat prea des se sterge scrisul gradatiei

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCY106/01 Biberon anti-colici 330 ml

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCY106/01 Biberon anti-colici 330 ml

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Referințe

  1. Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023. 

  1. La vârsta de 2 săptămâni, bebeluşii hrăniţi cu un biberon Philips Avent au avut mai puţine colici şi semnificativ mai puţină agitaţie în timpul nopţii comparativ cu bebeluşii hrăniţi cu alt biberon produs de concurenţă.

  2. S-a dovedit că forma tetinei previne aplatizarea acesteia şi ingerarea de aer şi întreruperile din timpul hrănirii asociate acesteia.

  3. Ce sunt colicile şi cum afectează bebeluşii? Colicile sunt provocate de aerul înghiţit în timpul hrănirii, ceea ce măreşte disconfortul în sistemul digestiv al bebeluşului. Printre simptome se numără plânsul şi agitaţia.