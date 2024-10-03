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2 biberoane
4 oz/125 ml
Tetină debit 1
Peste 0 luni
Supapa noastră anti-colici dovedită clinic* este concepută pentru a reduce colicile şi gazele intestinale. Studiile clinice au arătat că biberonul Philips Avent reduce colicile şi agitaţia. Agitaţia este redusă semnificativ pe timp de noapte, deoarece bebeluşii hrăniţi cu biberoane anti-colici Philips Avent au fost cu 60% mai puţin agitaţi decât bebeluşii hrăniţi cu un biberon de top al concurenţei.
Forma tetinei permite prinderea sigură, iar textura striată ajută la prevenirea aplatizării tetinei, pentru a asigura hrănire neîntreruptă, confortabilă.
Tetina este concepută să nu se aplatizeze, pentru o prindere sigură şi o hrănire neîntreruptă.
4.9
din 5
81
Recenzii
99%
recomandă acest produs
Bibiss
03/10/2024
România
Parte a unei promoții
Merită încercate!
Am vrut un biberon simplu și rezistent iar acestea au corespuns perfect!
Avantaje
Ușoare și rezistente
Dezavantaje
S au albit puțin la sterilizat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCY100/02 Biberon anti-colici
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCY100/02 Biberon anti-colici
kzr717
01/10/2024
România
Parte a unei promoții
Produsul face exact cea ce promite
Biberonul face exact ce se afla și în numele sau : te ajuta să eviti colicii bebelusului tau . Un adevărat salvator pentru bebelus și părinți !
Avantaje
Evitarea colicilor
Dezavantaje
-
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCY100/02 Biberon anti-colici
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCY100/02 Biberon anti-colici
01/10/2024
România
Parte a unei promoții
Minunat
Face exact ce promite. Diminuează aerul din lapte și totodata diminuează șansa ca bebe da facă colici
Avantaje
Diminuează bulele de aer din lapte
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCY100/01 Biberon anti-colici 125 ml
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCY100/01 Biberon anti-colici 125 ml
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023.
La vârsta de 2 săptămâni, bebeluşii hrăniţi cu un biberon Philips Avent au avut mai puţine colici şi semnificativ mai puţină agitaţie în timpul nopţii comparativ cu bebeluşii hrăniţi cu alt biberon produs de concurenţă.
S-a dovedit că forma tetinei previne aplatizarea acesteia şi ingerarea de aer şi întreruperile din timpul hrănirii asociate acesteia.
Ce sunt colicile şi cum afectează bebeluşii? Colicile sunt provocate de aerul înghiţit în timpul hrănirii, ceea ce măreşte disconfortul în sistemul digestiv al bebeluşului. Printre simptome se numără plânsul şi agitaţia.