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  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*

Philips AventBiberon anti-colici

SCY100/02

4.9
| (81) Recenzii | 99% recomandă acest produs
S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
Biberonul nostru anti-colici este conceput pentru a împiedica pătrunderea aerului în burtica bebeluşului, pentru a reduce colicile şi disconfortul, reducând totodată la minimum întreruperile în timpul hrănirii. Cu supapa anti-colici integrată, aerul nu este lăsat să pătrundă în burtica bebeluşului.
Vezi toate beneficiile
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marcă recomandată de mămicile din întreaga lume1

Conceput pentru hrănire neîntreruptă

S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*

  • 2 biberoane

  • 4 oz/125 ml

  • Tetină debit 1

  • Peste 0 luni

Supapă anti-colici unică – concepută pentru a reduce ingerarea aerului

Supapă anti-colici unică – concepută pentru a reduce ingerarea aerului

Supapa noastră anti-colici dovedită clinic* este concepută pentru a reduce colicile şi gazele intestinale. Studiile clinice au arătat că biberonul Philips Avent reduce colicile şi agitaţia. Agitaţia este redusă semnificativ pe timp de noapte, deoarece bebeluşii hrăniţi cu biberoane anti-colici Philips Avent au fost cu 60% mai puţin agitaţi decât bebeluşii hrăniţi cu un biberon de top al concurenţei.

Textura striată previne aplatizarea pentru a asigura hrănire neîntreruptă

Textura striată previne aplatizarea pentru a asigura hrănire neîntreruptă

Forma tetinei permite prinderea sigură, iar textura striată ajută la prevenirea aplatizării tetinei, pentru a asigura hrănire neîntreruptă, confortabilă.

Forma tetinei a fost concepută pentru prindere sigură

Forma tetinei a fost concepută pentru prindere sigură

Tetina este concepută să nu se aplatizeze, pentru o prindere sigură şi o hrănire neîntreruptă.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.9

din 5

81

Recenzii

99%

recomandă acest produs

3
2

03/10/2024

România

România

Merită încercate!

Am vrut un biberon simplu și rezistent iar acestea au corespuns perfect!

Avantaje

Ușoare și rezistente

Dezavantaje

S au albit puțin la sterilizat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCY100/02 Biberon anti-colici

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCY100/02 Biberon anti-colici

01/10/2024

România

România

Produsul face exact cea ce promite

Biberonul face exact ce se afla și în numele sau : te ajuta să eviti colicii bebelusului tau . Un adevărat salvator pentru bebelus și părinți !

Avantaje

Evitarea colicilor

Dezavantaje

-

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCY100/02 Biberon anti-colici

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCY100/02 Biberon anti-colici

01/10/2024

România

România

Minunat

Face exact ce promite. Diminuează aerul din lapte și totodata diminuează șansa ca bebe da facă colici

Avantaje

Diminuează bulele de aer din lapte

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCY100/01 Biberon anti-colici 125 ml

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCY100/01 Biberon anti-colici 125 ml

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Referințe

  1. Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023. 

  1. La vârsta de 2 săptămâni, bebeluşii hrăniţi cu un biberon Philips Avent au avut mai puţine colici şi semnificativ mai puţină agitaţie în timpul nopţii comparativ cu bebeluşii hrăniţi cu alt biberon produs de concurenţă.

  2. S-a dovedit că forma tetinei previne aplatizarea acesteia şi ingerarea de aer şi întreruperile din timpul hrănirii asociate acesteia.

  3. Ce sunt colicile şi cum afectează bebeluşii? Colicile sunt provocate de aerul înghiţit în timpul hrănirii, ceea ce măreşte disconfortul în sistemul digestiv al bebeluşului. Printre simptome se numără plânsul şi agitaţia.