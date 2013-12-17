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  • Măsurarea facilă şi sigură a temperaturii
  • Măsurarea facilă şi sigură a temperaturii
  • Măsurarea facilă şi sigură a temperaturii

Producție oprită

Set de termometre digitale pentru copii

SCH530/86

4.3
| (3) Recenzii
Măsurarea facilă şi sigură a temperaturii
Suzetă cu termometru digital pentru măsurarea uşoară şi precisă.
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Măsurarea facilă şi sigură a temperaturii

Termometru digital pentru măsurarea uşoară şi precisă.

Termometru digital rapid, sigur şi precis pentru măsurarea temperaturii copilului

Măsurare rapidă şi precisă a temperaturii, în câteva secunde

Niciodată prea cald sau prea rece - Termometrul digital vă va informa dacă laptele are temperatura potrivită. Nu mai trebuie să ghiciţi temperatura. Este excelent şi pentru a verifica dacă laptele este suficient de cald după ce aţi luat o scurtă pauză în cursul mesei.

Profil special, neiritant previne iritarea pielii

Profilul special permite circulaţia aerului sub tetină, evitând iritarea pielii sensibile a copilului.

Specificaţii tehnice

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4.3

din 5

3

Recenzii

4
2
1

17/12/2013

Polska

Polska

Świetna niania polecam gorąco

Świetnie się sprawdza. Polecam wszystkim rodzicom. Nieraz moja córeczka płakała nawet tylko przez to jak wypadł jej smoczek dzięki niani mogłam szybko zareagować, nawet jak gotowałam obiad, sprzątałam lub prałam ubrania.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCH530/10 Zestaw elektronicznych termometrów dla dziecka

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCH530/10 Zestaw elektronicznych termometrów dla dziecka

01/04/2019

Україна

Україна

Продукт чудовий для вимірювання температури малюка

Дуже задоволені набором. Особливо соскою- термометром. Малюку легко виміряти температуру. Зручно, що звичайна соска використовується постій, малюк звикає до неї і потім змінивши на соску-термометр не відчуває різниці. Це полегшення для батьків. Ще подобається точність вимірювання.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCH530/86 Набір дитячих цифрових термометрів

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCH530/86 Набір дитячих цифрових термометрів

04/09/2015

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Termometr giętki ok, ze smoczków dziecko nie chciało korzystać

Używałam tylko termometru z miękka końcówka. Smoczka i termometru w smoczki dziecko nie chciało i wypływało. Zbyt długi czas odczytu

Acest review a fost făcut pentru SCH530/86 Zestaw elektronicznych termometrów dla dziecka

Acest review a fost făcut pentru SCH530/86 Zestaw elektronicznych termometrów dla dziecka

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