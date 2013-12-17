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Producție oprită
SCH530/86
Termometru digital rapid, sigur şi precis pentru măsurarea temperaturii copilului
Niciodată prea cald sau prea rece - Termometrul digital vă va informa dacă laptele are temperatura potrivită. Nu mai trebuie să ghiciţi temperatura. Este excelent şi pentru a verifica dacă laptele este suficient de cald după ce aţi luat o scurtă pauză în cursul mesei.
Profilul special permite circulaţia aerului sub tetină, evitând iritarea pielii sensibile a copilului.
4.3
din 5
3
Recenzii
Jonika
17/12/2013
Polska
Świetna niania polecam gorąco
Świetnie się sprawdza. Polecam wszystkim rodzicom. Nieraz moja córeczka płakała nawet tylko przez to jak wypadł jej smoczek dzięki niani mogłam szybko zareagować, nawet jak gotowałam obiad, sprzątałam lub prałam ubrania.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCH530/10 Zestaw elektronicznych termometrów dla dziecka
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCH530/10 Zestaw elektronicznych termometrów dla dziecka
Natalion984
01/04/2019
Україна
Продукт чудовий для вимірювання температури малюка
Дуже задоволені набором. Особливо соскою- термометром. Малюку легко виміряти температуру. Зручно, що звичайна соска використовується постій, малюк звикає до неї і потім змінивши на соску-термометр не відчуває різниці. Це полегшення для батьків. Ще подобається точність вимірювання.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCH530/86 Набір дитячих цифрових термометрів
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCH530/86 Набір дитячих цифрових термометрів
Janetm80
04/09/2015
Polska
Cumpărător verificat
Termometr giętki ok, ze smoczków dziecko nie chciało korzystać
Używałam tylko termometru z miękka końcówka. Smoczka i termometru w smoczki dziecko nie chciało i wypływało. Zbyt długi czas odczytu
Acest review a fost făcut pentru SCH530/86 Zestaw elektronicznych termometrów dla dziecka
Acest review a fost făcut pentru SCH530/86 Zestaw elektronicznych termometrów dla dziecka