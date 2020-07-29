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  • Un zâmbet pentru tine şi copilul tău
  • Un zâmbet pentru tine şi copilul tău
  • Un zâmbet pentru tine şi copilul tău
  • Un zâmbet pentru tine şi copilul tău
  • Un zâmbet pentru tine şi copilul tău
  • Un zâmbet pentru tine şi copilul tău
  • Un zâmbet pentru tine şi copilul tău
  • Un zâmbet pentru tine şi copilul tău

Producție oprită

Philips AventTermometru digital

SCH480/20

5

| (10) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Un zâmbet pentru tine şi copilul tău

Termometrul digital Philips Avent este prietenul tău în cameră şi în timpul băii. Te ajută să monitorizezi simplu temperatura camerei sau a apei, în timp ce micuţul tău se joacă cu el.

Vezi toate beneficiile

Momente fericite de la ora de baie la ora de culcare

Un zâmbet pentru tine şi copilul tău

  • Design unic şi jucăuş

  • O jucărie sigură

  • Impermeabil, pluteşte

  • Temperatură în baie şi dormitor

Baie confortabilă la o temperatură sigură

Baie confortabilă la o temperatură sigură

Ai încredere deplină în confortul bebeluşului tău când este timpul pentru baie. Utilizează termometrul pentru a verifica dacă temperatura apei pentru baie rămâne între 36,5 °C şi 38 °C. Menţine-o sub 39 °C pentru siguranţa bebeluşului tău.

Somnul optim începe cu temperatura perfectă a camerei

Ajută-ţi copilul să aibă un somn profund şi dulce, păstrând temperatura camerei la aproximativ 20° C. Nu prea rece. Nu prea caldă. Potrivită!

Afişaj digital vertical

Afişaj digital vertical

Ştim că deja ai mâinile ocupate. Aşadar, am proiectat afişajul nostru digital precis astfel încât să poată fi plasat în poziţie verticală, pentru a putea fi citit uşor şi clar, chiar şi dintr-o singură privire.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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5.0

din 5

10

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

29/07/2020

România

România

Foarte precis și util

De mai bine de jumătate de an acest termometru este nelipsit de la baita, fiind și jucăria preferata a lui bebe. Recomand cu mare drag! Recenzie din Campania Philips

Avantaje

Util, precis, calitativ

Dezavantaje

-

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCH480/20 Termometru digital

Date of Use 2020-03-29

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCH480/20 Termometru digital

Date of Use 2020-03-29

27/07/2020

România

România

Practic

Util, practic, eficient plus un design placut! Recenzie din Campania Philips

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCH480/20 Termometru digital

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCH480/20 Termometru digital

22/07/2020

România

România

Superrr

Cea mai buna idee pentru bebelușii noștri! De foarte mare ajutor pentru părinți, știm exact temperatura optima pentru baita și bineînțeles...camera. Recenzie din Campania Philips

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCH480/20 Termometru digital

Date of Use 2018-07-22

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCH480/20 Termometru digital

Date of Use 2018-07-22

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Referințe

  1. 0% BPA, ca urmare a reglementării UE 10/2011