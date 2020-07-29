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Producție oprită
Un zâmbet pentru tine şi copilul tău
Termometrul digital Philips Avent este prietenul tău în cameră şi în timpul băii. Te ajută să monitorizezi simplu temperatura camerei sau a apei, în timp ce micuţul tău se joacă cu el.
Design unic şi jucăuş
O jucărie sigură
Impermeabil, pluteşte
Temperatură în baie şi dormitor
Ai încredere deplină în confortul bebeluşului tău când este timpul pentru baie. Utilizează termometrul pentru a verifica dacă temperatura apei pentru baie rămâne între 36,5 °C şi 38 °C. Menţine-o sub 39 °C pentru siguranţa bebeluşului tău.
Ajută-ţi copilul să aibă un somn profund şi dulce, păstrând temperatura camerei la aproximativ 20° C. Nu prea rece. Nu prea caldă. Potrivită!
Ştim că deja ai mâinile ocupate. Aşadar, am proiectat afişajul nostru digital precis astfel încât să poată fi plasat în poziţie verticală, pentru a putea fi citit uşor şi clar, chiar şi dintr-o singură privire.
5.0
din 5
10
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Roxana615
29/07/2020
România
Parte a unei promoții
Foarte precis și util
De mai bine de jumătate de an acest termometru este nelipsit de la baita, fiind și jucăria preferata a lui bebe. Recomand cu mare drag! Recenzie din Campania Philips
Avantaje
Util, precis, calitativ
Dezavantaje
-
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCH480/20 Termometru digital
Date of Use 2020-03-29
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCH480/20 Termometru digital
Date of Use 2020-03-29
Alla_d20
27/07/2020
România
Parte a unei promoții
Practic
Util, practic, eficient plus un design placut! Recenzie din Campania Philips
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCH480/20 Termometru digital
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCH480/20 Termometru digital
CriNico
22/07/2020
România
Parte a unei promoții
Superrr
Cea mai buna idee pentru bebelușii noștri! De foarte mare ajutor pentru părinți, știm exact temperatura optima pentru baita și bineînțeles...camera. Recenzie din Campania Philips
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCH480/20 Termometru digital
Date of Use 2018-07-22
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCH480/20 Termometru digital
Date of Use 2018-07-22
0% BPA, ca urmare a reglementării UE 10/2011