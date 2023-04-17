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Produse esenţiale pt îngrijire bebe
Set complet
Băieţei şi fetiţe
Măsoară temperatura bebelușului tău rapid, confortabil și cu acuratețe. Termomentrul digital are acuratețe profesională, iar vârful flexibil oferă confort suplimentar pentru tine și bebelușul tău.
Setul structurat oferă spaţiu pentru produsele suplimentare de îngrijire a bebeluşului, fiind compact şi convenabil de purtat cu tine. Ideal pentru călătorii şi pentru creşă.
Aspiratorul nazal ajută la decongestionarea căilor nazale ale bebelușului tău și îl ajută să se simtă și să doarmă mai bine.
4.6
din 5
60
Recenzii
93%
recomandă acest produs
Yhipps29
17/04/2023
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Compact si usor de folosit
Recomand acest produs. Este usor de folosit. Imi place ca sunt toate ustensilele folositoare intr un singur set
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCH400/30 Set pentru îngrijirea bebeluşului
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCH400/30 Set pentru îngrijirea bebeluşului
Foxy13
28/02/2020
România
Cumpărător verificat
Este perfect
Este foarte utila si are calitate ok si este completă
Avantaje
Este completa
Acest review a fost făcut pentru SCH400/30 Set pentru îngrijirea bebeluşului
Acest review a fost făcut pentru SCH400/30 Set pentru îngrijirea bebeluşului
NicoletaG
29/06/2018
România
Recomand
Contine tot ce ii trebuie unui bebelus. Foarte practica. Ocupa putin spatiu.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCH400/30 Set pentru îngrijirea bebeluşului
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCH400/30 Set pentru îngrijirea bebeluşului
±0,1°C între 35°C şi 42 °C la temperatura camerei 22°C