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  • Primul meu set pentru îngrijirea bebeluşului
  • Primul meu set pentru îngrijirea bebeluşului
  • Primul meu set pentru îngrijirea bebeluşului
  • Primul meu set pentru îngrijirea bebeluşului
  • Primul meu set pentru îngrijirea bebeluşului
  • Primul meu set pentru îngrijirea bebeluşului
  • Primul meu set pentru îngrijirea bebeluşului
  • Primul meu set pentru îngrijirea bebeluşului
  • Primul meu set pentru îngrijirea bebeluşului
  • Primul meu set pentru îngrijirea bebeluşului
  • Primul meu set pentru îngrijirea bebeluşului
  • Primul meu set pentru îngrijirea bebeluşului
  • Primul meu set pentru îngrijirea bebeluşului
  • Primul meu set pentru îngrijirea bebeluşului
  • Primul meu set pentru îngrijirea bebeluşului
  • Primul meu set pentru îngrijirea bebeluşului
  • Primul meu set pentru îngrijirea bebeluşului
  • Primul meu set pentru îngrijirea bebeluşului
  • Primul meu set pentru îngrijirea bebeluşului
  • Primul meu set pentru îngrijirea bebeluşului
  • Primul meu set pentru îngrijirea bebeluşului
  • Primul meu set pentru îngrijirea bebeluşului
  • Primul meu set pentru îngrijirea bebeluşului
  • Primul meu set pentru îngrijirea bebeluşului

Producție oprită

Philips AventSet pentru îngrijirea bebeluşului

SCH400/00

4.6
| (60) Recenzii | 93% recomandă acest produs
Primul meu set pentru îngrijirea bebeluşului
Cu setul nostru SCH400 pentru îngrijirea bebeluşului îi puteţi oferi micuţului dvs. cea mai potrivită îngrijire. Setul compact include un termometru digital pentru măsurare confortabilă şi rapidă, aspirator nazal cu vârf moale, periuţă de dinţi de pus pe deget, set pentru îngrijirea unghiilor şi a părului.
Vezi toate beneficiile

Toate produsele esenţiale de îngrijire într-un set complet

Primul meu set pentru îngrijirea bebeluşului

  • Produse esenţiale pt îngrijire bebe

  • Set complet

  • Băieţei şi fetiţe

Termometru digital cu acurateţe profesională*

Termometru digital cu acurateţe profesională*

Măsoară temperatura bebelușului tău rapid, confortabil și cu acuratețe. Termomentrul digital are acuratețe profesională, iar vârful flexibil oferă confort suplimentar pentru tine și bebelușul tău.

Set compact şi structurat

Setul structurat oferă spaţiu pentru produsele suplimentare de îngrijire a bebeluşului, fiind compact şi convenabil de purtat cu tine. Ideal pentru călătorii şi pentru creşă.

Aspirator nazal cu vârf moale şi flexibil

Aspirator nazal cu vârf moale şi flexibil

Aspiratorul nazal ajută la decongestionarea căilor nazale ale bebelușului tău și îl ajută să se simtă și să doarmă mai bine.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

4.6

din 5

60

Recenzii

93%

recomandă acest produs

17/04/2023

România

România

Cumpărător verificat

Compact si usor de folosit

Recomand acest produs. Este usor de folosit. Imi place ca sunt toate ustensilele folositoare intr un singur set

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCH400/30 Set pentru îngrijirea bebeluşului

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCH400/30 Set pentru îngrijirea bebeluşului

28/02/2020

România

România

Cumpărător verificat

Este perfect

Este foarte utila si are calitate ok si este completă

Avantaje

Este completa

Acest review a fost făcut pentru SCH400/30 Set pentru îngrijirea bebeluşului

Acest review a fost făcut pentru SCH400/30 Set pentru îngrijirea bebeluşului

29/06/2018

România

România

Recomand

Contine tot ce ii trebuie unui bebelus. Foarte practica. Ocupa putin spatiu.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCH400/30 Set pentru îngrijirea bebeluşului

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCH400/30 Set pentru îngrijirea bebeluşului

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