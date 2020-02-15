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Producție oprită

Philips AventVase de depozitare a alimentelor proaspete

SCF876/02

5

| (3) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Depozitare uşoară pentru mâncăruri proaspete

Proiectate pentru aparatele de preparat mâncare sănătoasă pentru bebeluşi Philips Avent 4-în-1. Porţionare, depozitare, dezgheţare sau reîncălzire fără efort a mâncărurilor nutritive pentru copilul tău.

Vezi toate beneficiile

Depozitare uşoară pentru mâncăruri proaspete

  • 2 vase de depozitare refolosibile

  • Pentru mâncarea sănătoasă a bebeluşilor

Dezgheţare sau reîncălzire fără efort a mâncărurilor depozitate

Dezgheţare sau reîncălzire fără efort a mâncărurilor depozitate

Proiectate pentru aparatele de preparat mâncare sănătoasă pentru bebeluşi Philips Avent 4-în-1. Dezgheţare sau reîncălzire fără efort a mâncărurilor depozitate.

Depozitează mâncarea porţionată perfect pentru copilul tău aflat în creştere

Depozitează mâncarea porţionată perfect pentru copilul tău aflat în creştere

Depozitează mâncarea porţionată perfect pentru copilul tău aflat în creştere.

Capacele etanşe contribuie la păstrarea aromei şi a prospeţimii

Capacele etanşe contribuie la păstrarea aromei şi a prospeţimii.

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

3

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

15/02/2020

Magyarország

Magyarország

Szuper

Szuper termék. Jó lenne ha lehetne külön kapni a méreteket

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF876/02 Avent Tároló edények

Data utilizării 2020-01-15

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF876/02 Avent Tároló edények

Data utilizării 2020-01-15

19/10/2019

Magyarország

Magyarország

Hasznos termék

Hozzátápláláshoz vettem és sokat használom őket. Praktikus és könnyen tisztítható. Kevés helyet foglal a hűtőben és megőrzi az ételek frissességét.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF876/02 Avent Tároló edények

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF876/02 Avent Tároló edények

19/01/2019

Magyarország

Magyarország

Szuper praktikus termék.

Mindenkinek ajánlom, aki a hozzátáplálást kezdi. Gyümölcsök, pépek tarolásához tokeletes.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF876/02 Avent Tároló edények

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF876/02 Avent Tároló edények

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