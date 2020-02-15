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Producție oprită
Depozitare uşoară pentru mâncăruri proaspete
Proiectate pentru aparatele de preparat mâncare sănătoasă pentru bebeluşi Philips Avent 4-în-1. Porţionare, depozitare, dezgheţare sau reîncălzire fără efort a mâncărurilor nutritive pentru copilul tău.
2 vase de depozitare refolosibile
Pentru mâncarea sănătoasă a bebeluşilor
Proiectate pentru aparatele de preparat mâncare sănătoasă pentru bebeluşi Philips Avent 4-în-1. Dezgheţare sau reîncălzire fără efort a mâncărurilor depozitate.
Depozitează mâncarea porţionată perfect pentru copilul tău aflat în creştere.
Capacele etanşe contribuie la păstrarea aromei şi a prospeţimii.
Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi
5.0
din 5
3
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Timi0503
15/02/2020
Magyarország
Szuper
Szuper termék. Jó lenne ha lehetne külön kapni a méreteket
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF876/02 Avent Tároló edények
Data utilizării 2020-01-15
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF876/02 Avent Tároló edények
Data utilizării 2020-01-15
Esther89
19/10/2019
Magyarország
Hasznos termék
Hozzátápláláshoz vettem és sokat használom őket. Praktikus és könnyen tisztítható. Kevés helyet foglal a hűtőben és megőrzi az ételek frissességét.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF876/02 Avent Tároló edények
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF876/02 Avent Tároló edények
Bernadett9876543
19/01/2019
Magyarország
Szuper praktikus termék.
Mindenkinek ajánlom, aki a hozzátáplálást kezdi. Gyümölcsök, pépek tarolásához tokeletes.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF876/02 Avent Tároló edények
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF876/02 Avent Tároló edények