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Preparare sănătoasă la abur
Găteşti la abur şi mixezi la un loc
Uşor de utilizat şi curăţat
Sfaturi şi reţete pentru înţărcare
Prepararea la abur este un mod de a găti sănătos. Tehnologia noastră unică permite aburului să circule de jos în sus, pentru ca toate ingredientele să poată fi gătite uniform, fără fierbere. Gustul bun, textura şi lichidele de preparare se păstrează pentru combinare.
Vei găsi tot ceea ce-ţi trebuie pentru a pregăti mâncăruri nutritive pentru bebeluş într-un singur vas. După ce ingredientele sunt preparate la abur, nu mai trebuie decât să ridici vasul, să-l răstorni şi să-l blochezi pe poziţie, pentru a putea amesteca până obţii consistenţa dorită.
De la fructe şi legume foarte fin pasate la ingrediente combinate de carne, peşte şi leguminoase, oferind, în final, consistenţe mai solide. Aparatul nostru 2 în 1 pentru prepararea hranei sănătoase a bebeluşilor te ajută în fiecare etapă de diversificare.
4.8
din 5
336
Recenzii
97%
recomandă acest produs
AndreeaPucca
27/11/2023
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Minunat
Îl recomand cu căldură. L-am folosit zi de zi, timp de 1 an. L-aș fi folosit în continuare, dar porțiile copilului au crescut. Cei de la Philips ar trebui să menționeze într-una dintre carticelele cu instrucțiuni de utilizare în ce măsură se poate prepara carnea (ex vită) la el. A fost un subiect foarte controversat printre mămici, când l-am achiziționat. Se pătează de la mâncare destul de intens de la mancare dar nu ii afectează funcționalitatea.
Avantaje
Nu folosești mai multe vase. Timp scurt pentru prepararea mâncării.
Dezavantaje
Se pătează plasticul
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Advanced SCF870/22 Aparat de gătit cu abur şi blender 2 în 1
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Advanced SCF870/22 Aparat de gătit cu abur şi blender 2 în 1
Dydee
05/02/2022
România
Excelent!
Cel mai bun ajutor in prepararea alimentelor in diversificarea bebelusilor! Il recomand cu drag!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Advanced SCF870/22 Aparat de gătit cu abur şi blender 2 în 1
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Advanced SCF870/22 Aparat de gătit cu abur şi blender 2 în 1
Meeeee
22/04/2020
România
Cumpărător verificat
Produs de calitate
Recomand cu mare incredere tuturor mamicilor acest produs de calitate, ideal si practic.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Advanced SCF870/22 Aparat de gătit cu abur şi blender 2 în 1
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Advanced SCF870/22 Aparat de gătit cu abur şi blender 2 în 1
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 8.139 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2024.