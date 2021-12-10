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Producție oprită
1 biberon
11 oz/330 ml
Tetină cu debit mediu
Peste 3 luni
Supapa noastră anti-colici este concepută pentru a împiedica pătrunderea aerului în burtica bebeluşului tău, pentru a reduce colicile şi disconfortul. În timp ce bebeluşul se hrăneşte, supapa integrată în tetină se flexează pentru a permite pătrunderea aerului în biberon şi a preveni formarea de vid, eliberând aerul către baza sticlei. Ţine aerul în biberon, departe de burtica bebeluşului, pentru a reduce colicile şi disconfortul.
Biberonul Philips Avent anti-colici reduce agitaţia. Bebeluşii hrăniţi cu biberoane Philips Avent anti-colici au fost cu 60 % mai puţin agitaţi în timpul nopţii decât bebeluşii hrăniţi cu un biberon anti-colici produs de concurenţă.*
Forma tetinei permite prinderea sigură, iar textura striată ajută la prevenirea aplatizării tetinei, pentru a asigura hrănire neîntreruptă, confortabilă.
4.9
din 5
140
Recenzii
98%
recomandă acest produs
Pisicuța 20
10/12/2021
România
Sunt f mulțumită de produs !
L am achizițonat in urma review urilor bune si da nu regret deloc! Se observa o ameliorare a colicilor si a agitatiei la bebelusi! Bebele meu a acceptat f repede tetina ! Recomand cu mare incredere !
Avantaje
Sistem intelgent anticolici!
Dezavantaje
Mi ar fi placut sa fi existat si variante de 180ml/220 ml
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF816/17 Biberon anti-colici
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF816/17 Biberon anti-colici
Micky09
28/07/2020
România
Parte a unei promoții
Este un produs excelent
Am incercat si alte biberoane pana sa ajung la Philips, aveam ca la farmacie si fetita le refuza pe toate. Acum numai din acestea cumpar si nu am probleme. Sunt super!!! Recenzie din Campania Philips
Avantaje
Te scuteste din a cumpara alte zeci de biberoane, inutilizabile
Dezavantaje
Nu are
Acest review a fost făcut pentru SCF816/17 Biberon anti-colici
Acest review a fost făcut pentru SCF816/17 Biberon anti-colici
Anca86
27/07/2020
România
Parte a unei promoții
Foarte util
Îmi place acest produs. L-am folosit cu încredere pentru ambii copii, foarte bun sistemul anti colici. Recomand cu drag!
Avantaje
Sistemul anti colici
Dezavantaje
Puțin cam greu de ținut în mână de bebe
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF816/17 Biberon anti-colici
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF816/17 Biberon anti-colici
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023.
0 % BPA, ca urmare a reglementării UE 10/2011
La vârsta de 2 săptămâni, bebeluşii hrăniţi cu biberonul Philips Avent au manifestat mai puţine colici şi semnificativ mai puţină agitaţie în timpul nopţii comparativ cu bebeluşii hrăniţi cu alt biberon produs de concurenţă.
S-a dovedit că forma tetinei previne aplatizarea acesteia şi ingerarea de aer şi întreruperile din timpul hrănirii asociate acesteia.
Ce sunt colicile şi cum afectează bebeluşii? Colicile sunt provocate de aerul înghiţit în timpul hrănirii, ceea ce măreşte disconfortul în sistemul digestiv al bebeluşului. Printre simptome se numără plânsul şi agitaţia.