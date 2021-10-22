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Producție oprită
1 biberon
9 oz/260 ml
Tetină cu debit lent
Peste 1 lună
Tetina rămâne plină cu lapte, chiar şi când biberonul este orizontal, astfel încât copilul să bea într-o poziţie mult mai naturală, verticală. Acest lucru poate ajuta la reducerea refluxului şi poate îmbunătăţi digestia, făcând ora mesei mai confortabilă pentru tine şi pentru cel mic.
Dispozitivul nostru unic anticolici AirFree™ trage aerul din tetină, astfel încât copilul înghite mai puţin aer atunci când bea. Acest lucru poate ajuta la reducerea problemelor comune de hrănire, precum colicile, refluxul şi gazele.
Studiile clinice au arătat că biberonul Philips Avent reduce colicile şi agitaţia*. Cum? Supapa din tetină previne crearea de vid pe măsură ce copilul bea, permiţând o hrănire neîntreruptă. Acest lucru poate ajuta la reducerea colicilor, a gazelor, a regurgitaţiei şi a râgâitului.
4.9
din 5
222
Recenzii
98%
recomandă acest produs
MissMisha
22/10/2021
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Tetine nr.3
Fata de tetinele nr.1 și nr.2, acestea sunt mult mai tari și greu acceptate de bebe
Avantaje
Având 3 găuri, bebe mănâncă mai repede
Dezavantaje
Fiind mai tari, ne luptam sa le accepte
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF813/14 Biberon cu dispozitiv anticolici AirFree™
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF813/14 Biberon cu dispozitiv anticolici AirFree™
Luiza90
31/07/2020
România
Parte a unei promoții
Efect anticolici eficient
Recenzie din Campania Philips-biberonul anticolici mi-a depășit așteptările. De cand l-am folosit prima data, bebe a avut o diferență notabila asupra starii sale de bine de după masa. Recomand cu încredere acest tip de biberon pentru bebelușii care se confrunta cu colicii. Merita încercat!
Avantaje
Se spala rapid, efect rapid anticolici, design interesant,
Dezavantaje
Nu am identificat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF813/14 Biberon cu dispozitiv anticolici AirFree™
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF813/14 Biberon cu dispozitiv anticolici AirFree™
Alle123
31/07/2020
România
Parte a unei promoții
Adorat de bebe
Biberonul alaturi de care totul a mers perfect! Tetita este mereu prima cu lapte, astfel bebe nu a avut probleme cu gazele, in acelas timp aceasta imita foarte bine sanul mamei. Biberonul este din material foarte calitativ si nu se deterioreaza usor. Pentru noi este cel mai bun! Recomand!
Avantaje
Siguranta si calitate
Dezavantaje
Nu exista
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF813/14 Biberon cu dispozitiv anticolici AirFree™
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF813/14 Biberon cu dispozitiv anticolici AirFree™
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023.
Biberonul cu dispozitiv anticolici AirFree™ este conceput să îţi ajute copilul să înghită mai puţin aer. Tetina rămâne plină de lapte, chiar şi pe orizontală, pentru hrănire în poziţie verticală. Reducerea cantităţii de aer ingerate de copil poate ajuta la diminuarea problemelor frecvente de hrănire, cum ar fi colicile, gazele intestinale şi refluxul.
80 % din mame au spus că „bebeluşul lor a avut mai puţine probleme de hrănire” în urma unui test de utilizare la domiciliu la care au participat 144 de mame din SUA în 2017
La vârsta de 2 săptămâni, bebeluşii hrăniţi cu un biberon Philips Avent au prezentat mai puţini colici în comparaţie cu cei hrăniţi cu un biberon obişnuit şi semnificativ mai puţină agitaţie în timpul nopţii comparativ cu bebeluşii hrăniţi cu alt biberon de top.
Ce sunt colicile şi cum afectează bebeluşii? Colicile sunt provocate de aerul înghiţit în timpul hrănirii, ceea ce măreşte disconfortul în sistemul digestiv al bebeluşului. Printre simptome se numără plânsul, agitaţia, gazele intestinale şi regurgitaţia.