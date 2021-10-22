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  • Conceput pentru a reduce colicile, gazele şi refluxul*
  • Conceput pentru a reduce colicile, gazele şi refluxul*
  • Conceput pentru a reduce colicile, gazele şi refluxul*
  • Conceput pentru a reduce colicile, gazele şi refluxul*
  • Conceput pentru a reduce colicile, gazele şi refluxul*
  • Conceput pentru a reduce colicile, gazele şi refluxul*
  • Conceput pentru a reduce colicile, gazele şi refluxul*
  • Conceput pentru a reduce colicile, gazele şi refluxul*
  • Conceput pentru a reduce colicile, gazele şi refluxul*
  • Conceput pentru a reduce colicile, gazele şi refluxul*
  • Conceput pentru a reduce colicile, gazele şi refluxul*
  • Conceput pentru a reduce colicile, gazele şi refluxul*
  • Conceput pentru a reduce colicile, gazele şi refluxul*
  • Conceput pentru a reduce colicile, gazele şi refluxul*
  • Conceput pentru a reduce colicile, gazele şi refluxul*
  • Conceput pentru a reduce colicile, gazele şi refluxul*
  • Conceput pentru a reduce colicile, gazele şi refluxul*
  • Conceput pentru a reduce colicile, gazele şi refluxul*
  • Conceput pentru a reduce colicile, gazele şi refluxul*
  • Conceput pentru a reduce colicile, gazele şi refluxul*
  • Conceput pentru a reduce colicile, gazele şi refluxul*
  • Conceput pentru a reduce colicile, gazele şi refluxul*
  • Conceput pentru a reduce colicile, gazele şi refluxul*
  • Conceput pentru a reduce colicile, gazele şi refluxul*

Producție oprită

Philips AventBiberon cu dispozitiv anticolici AirFree™

SCF813/14

4.9
| (222) Recenzii | 98% recomandă acest produs
Conceput pentru a reduce colicile, gazele şi refluxul*
Biberonul cu dispozitiv anticolici AirFree™ este conceput să îţi ajute copilul să înghită mai puţin aer. Tetina rămâne plină de lapte, chiar şi pe orizontală, pentru hrănire în poziţie verticală. Reducerea cantităţii de aer ingerate de copil poate ajuta la diminuarea problemelor frecvente de hrănire, cum ar fi colicile, gazele intestinale şi refluxul.
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marcă recomandată de mămicile din întreaga lume1

Produse compatibile
Încălzitor recondiţionat rapid pentru biberoane

Încălzitor recondiţionat rapid pentru biberoane

SCF355/00R1

Ţine laptele înăuntru şi aerul afară

Conceput pentru a reduce colicile, gazele şi refluxul*

  • 1 biberon

  • 9 oz/260 ml

  • Tetină cu debit lent

  • Peste 1 lună

Ţine laptele în interior şi aerul afară, pentru hrănire uşoară în poziţie verticală

Ţine laptele în interior şi aerul afară, pentru hrănire uşoară în poziţie verticală

Tetina rămâne plină cu lapte, chiar şi când biberonul este orizontal, astfel încât copilul să bea într-o poziţie mult mai naturală, verticală. Acest lucru poate ajuta la reducerea refluxului şi poate îmbunătăţi digestia, făcând ora mesei mai confortabilă pentru tine şi pentru cel mic.

Tetina rămâne plină cu lapte, nu cu aer

Tetina rămâne plină cu lapte, nu cu aer

Dispozitivul nostru unic anticolici AirFree™ trage aerul din tetină, astfel încât copilul înghite mai puţin aer atunci când bea. Acest lucru poate ajuta la reducerea problemelor comune de hrănire, precum colicile, refluxul şi gazele.

Sistem anticolici dovedit pentru reducerea colicilor şi a agitaţiei*

Sistem anticolici dovedit pentru reducerea colicilor şi a agitaţiei*

Studiile clinice au arătat că biberonul Philips Avent reduce colicile şi agitaţia*. Cum? Supapa din tetină previne crearea de vid pe măsură ce copilul bea, permiţând o hrănire neîntreruptă. Acest lucru poate ajuta la reducerea colicilor, a gazelor, a regurgitaţiei şi a râgâitului.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.9

din 5

222

Recenzii

98%

recomandă acest produs

3

22/10/2021

România

România

Cumpărător verificat

Tetine nr.3

Fata de tetinele nr.1 și nr.2, acestea sunt mult mai tari și greu acceptate de bebe

Avantaje

Având 3 găuri, bebe mănâncă mai repede

Dezavantaje

Fiind mai tari, ne luptam sa le accepte

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF813/14 Biberon cu dispozitiv anticolici AirFree™

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF813/14 Biberon cu dispozitiv anticolici AirFree™

31/07/2020

România

România

Efect anticolici eficient

Recenzie din Campania Philips-biberonul anticolici mi-a depășit așteptările. De cand l-am folosit prima data, bebe a avut o diferență notabila asupra starii sale de bine de după masa. Recomand cu încredere acest tip de biberon pentru bebelușii care se confrunta cu colicii. Merita încercat!

Avantaje

Se spala rapid, efect rapid anticolici, design interesant,

Dezavantaje

Nu am identificat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF813/14 Biberon cu dispozitiv anticolici AirFree™

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF813/14 Biberon cu dispozitiv anticolici AirFree™

31/07/2020

România

România

Adorat de bebe

Biberonul alaturi de care totul a mers perfect! Tetita este mereu prima cu lapte, astfel bebe nu a avut probleme cu gazele, in acelas timp aceasta imita foarte bine sanul mamei. Biberonul este din material foarte calitativ si nu se deterioreaza usor. Pentru noi este cel mai bun! Recomand!

Avantaje

Siguranta si calitate

Dezavantaje

Nu exista

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF813/14 Biberon cu dispozitiv anticolici AirFree™

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF813/14 Biberon cu dispozitiv anticolici AirFree™

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Referințe

  1. Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023. 

  1. Biberonul cu dispozitiv anticolici AirFree™ este conceput să îţi ajute copilul să înghită mai puţin aer. Tetina rămâne plină de lapte, chiar şi pe orizontală, pentru hrănire în poziţie verticală. Reducerea cantităţii de aer ingerate de copil poate ajuta la diminuarea problemelor frecvente de hrănire, cum ar fi colicile, gazele intestinale şi refluxul.

  2. 80 % din mame au spus că „bebeluşul lor a avut mai puţine probleme de hrănire” în urma unui test de utilizare la domiciliu la care au participat 144 de mame din SUA în 2017

  3. La vârsta de 2 săptămâni, bebeluşii hrăniţi cu un biberon Philips Avent au prezentat mai puţini colici în comparaţie cu cei hrăniţi cu un biberon obişnuit şi semnificativ mai puţină agitaţie în timpul nopţii comparativ cu bebeluşii hrăniţi cu alt biberon de top.

  4. Ce sunt colicile şi cum afectează bebeluşii? Colicile sunt provocate de aerul înghiţit în timpul hrănirii, ceea ce măreşte disconfortul în sistemul digestiv al bebeluşului. Printre simptome se numără plânsul, agitaţia, gazele intestinale şi regurgitaţia.