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Cană cu tetină de formare My Grippy
300 ml/10 oz
Peste 18 luni
Pachet de 1
Nu este nimic mai bun decât o aventură. Doar întreabă-i pe cei mici. Iar când sunt în mişcare, această cană anti-curgere te ajută să te asiguri că beau fără să se murdărească. Supapa unică face ca lichidul să curgă doar când copilul bea, astfel încât să nu îţi mai faci griji pentru micile scurgeri sau răsturnarea cănii. Nu ne crede pe cuvânt: 82 % dintre mame sunt de acord că această cană este fără scurgeri*.
Tetina My Grippy este ultra-rezistentă la muşcături, facilitând astfel băutul din cana cu tetină pentru cei mici.
Copilul va bea cu încredere şi singur în cel mai scurt timp, datorită acestei căni uşor de apucat. Forma sa curbată şi textura anti-alunecare facilitează prinderea cănii în mânuţele copiilor.
4.3
din 5
42
Recenzii
82%
recomandă acest produs
Moni41
21/04/2024
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Foarte buna!
Fetița mea este tare incantata de ea!Are supapa foarte buna,nu lasă să curgă apa din ea deloc!
Avantaje
Nu curge apa din ea!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF804/04 Cană cu tetină de formare dură
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF804/04 Cană cu tetină de formare dură
CarmenGabriela88
30/06/2021
România
Recomand cu caldura
Recomand tuturor acest produs ..calitativ ,usor de intretinut si copilul este foarte atras de culori
Avantaje
Formă curbată şi textură anti-alunecare
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF804/03 Cană cu tetină de formare dură
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF804/03 Cană cu tetină de formare dură
Cris 77
08/10/2019
România
Cumpărător verificat
Produsul are caracteristici excelente
Este practic,usor de manipulat,placut de copil,culoare frumoasa.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF804/03 Cană cu tetină de formare dură
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF804/03 Cană cu tetină de formare dură
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023.
Teste independente de utilizare la domiciliu, realizate în septembrie 2013 în Anglia