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  • Etanşă, pentru băut fără murdărire
  • Etanşă, pentru băut fără murdărire
  • Etanşă, pentru băut fără murdărire
  • Etanşă, pentru băut fără murdărire
  • Etanşă, pentru băut fără murdărire
  • Etanşă, pentru băut fără murdărire
  • Etanşă, pentru băut fără murdărire
  • Etanşă, pentru băut fără murdărire
  • Etanşă, pentru băut fără murdărire
  • Etanşă, pentru băut fără murdărire
  • Etanşă, pentru băut fără murdărire
  • Etanşă, pentru băut fără murdărire
  • Etanşă, pentru băut fără murdărire
  • Etanşă, pentru băut fără murdărire

Philips AventCană cu tetină de formare dură

SCF804/04

4.3
| (42) Recenzii | 82% recomandă acest produs
Etanşă, pentru băut fără murdărire
Cana cu tetină de formare Philips Avent My Grippy are o supapă unică ce împedică scurgerile, fapt confirmat de mame! Are o textură antialunecare şi o formă curbată pentru mâinile micuţe, ajutând copiii mici să dezvolte cu încredere abilităţi de băut independent.
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marcă recomandată de mămicile din întreaga lume1

Tetină ultrarezistentă la muşcături pt. dinţii în dezvoltare

Etanşă, pentru băut fără murdărire

  • Cană cu tetină de formare My Grippy

  • 300 ml/10 oz

  • Peste 18 luni

  • Pachet de 1

Supapă avansată – băut fără scurgeri

Supapă avansată – băut fără scurgeri

Nu este nimic mai bun decât o aventură. Doar întreabă-i pe cei mici. Iar când sunt în mişcare, această cană anti-curgere te ajută să te asiguri că beau fără să se murdărească. Supapa unică face ca lichidul să curgă doar când copilul bea, astfel încât să nu îţi mai faci griji pentru micile scurgeri sau răsturnarea cănii. Nu ne crede pe cuvânt: 82 % dintre mame sunt de acord că această cană este fără scurgeri*.

Tetină dură ultra-rezistentă la muşcături pentru dinţii în creştere

Tetină dură ultra-rezistentă la muşcături pentru dinţii în creştere

Tetina My Grippy este ultra-rezistentă la muşcături, facilitând astfel băutul din cana cu tetină pentru cei mici.

Formă curbată şi textură anti-alunecare

Formă curbată şi textură anti-alunecare

Copilul va bea cu încredere şi singur în cel mai scurt timp, datorită acestei căni uşor de apucat. Forma sa curbată şi textura anti-alunecare facilitează prinderea cănii în mânuţele copiilor.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.3

din 5

42

Recenzii

82%

recomandă acest produs

21/04/2024

România

România

Cumpărător verificat

Foarte buna!

Fetița mea este tare incantata de ea!Are supapa foarte buna,nu lasă să curgă apa din ea deloc!

Avantaje

Nu curge apa din ea!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF804/04 Cană cu tetină de formare dură

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF804/04 Cană cu tetină de formare dură

30/06/2021

România

România

Recomand cu caldura

Recomand tuturor acest produs ..calitativ ,usor de intretinut si copilul este foarte atras de culori

Avantaje

Formă curbată şi textură anti-alunecare

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF804/03 Cană cu tetină de formare dură

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF804/03 Cană cu tetină de formare dură

08/10/2019

România

România

Cumpărător verificat

Produsul are caracteristici excelente

Este practic,usor de manipulat,placut de copil,culoare frumoasa.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF804/03 Cană cu tetină de formare dură

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF804/03 Cană cu tetină de formare dură

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Referințe

  1. Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023. 

  1. Teste independente de utilizare la domiciliu, realizate în septembrie 2013 în Anglia