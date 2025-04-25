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Cană cu tetină de formare My Grippy
300 ml
Peste 9 luni
Pachet de 1
Nu este nimic mai bun decât o aventură. Doar întreabă-i pe cei mici. Iar când sunt în mişcare, această cană anti-curgere te ajută să te asiguri că beau fără să se murdărească. Supapa unică face ca lichidul să curgă doar când copilul bea, astfel încât să nu îţi mai faci griji pentru micile scurgeri sau răsturnarea cănii. Nu ne crede pe cuvânt: 91% dintre mame sunt de acord că această cană este fără scurgeri*
Când este vorba despre a bea confortabil şi uşor, cei mici au nevoie de o tetină de formare care este delicată cu gingiile, dar care poate însă să reziste la acţiunea dinţilor în creştere. Cana cu tetină de formare My Grippy le oferă pe ambele, datorită tetinei sale rezistente la muşcături, dar în acelaşi timp delicată.
Copilul va bea cu încredere şi singur în cel mai scurt timp, datorită acestei căni uşor de apucat. Forma sa curbată şi textura anti-alunecare facilitează prinderea cănii în mânuţele copiilor.
4.3
din 5
43
Recenzii
88%
recomandă acest produs
RoxanaElena
25/04/2025
România
Super
Suntem tare mulumiti de ea are rol bun pentru gingiile fetitei. Doar ca idee o imbunatatire pe viitor ar fi la capac (care este foarte atractiv pentru fetita noastra) sa ii puneti un cauciuc pe margine astfel incat sa fie mai potrivit pentru dentitie.
Avantaje
Nu curge si ne place ca se adapteaza cu biberoanele avent
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru - SCF802/02 Cană cu tetină moale, rezistentă la muşcături
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru - SCF802/02 Cană cu tetină moale, rezistentă la muşcături
Dinadae
20/06/2021
România
Cea mai buna alegere!!!
"Recenzie din Campania Philips" Am cumparat cana cu tetina moale pentru nepotelul meu(deja distrusese cateva de la alte branduri), a rezistat foarte bine. Acum, la 5 ani, inca o are.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru - SCF802/02 Cană cu tetină moale, rezistentă la muşcături
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru - SCF802/02 Cană cu tetină moale, rezistentă la muşcături
Kinga94
05/07/2023
Magyarország
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Tényleg nem folyik
Tényleg nem folyik, könnyen megfogható, kapható hozzá minden alkatrész.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru - SCF802/02 Puha, harapásálló csőrös pohár
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru - SCF802/02 Puha, harapásálló csőrös pohár
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023.
Teste independente de utilizare la domiciliu, realizate în septembrie 2013 în Anglia