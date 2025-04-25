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  • Etanşă, pentru băut fără murdărire
  • Etanşă, pentru băut fără murdărire
  • Etanşă, pentru băut fără murdărire
  • Etanşă, pentru băut fără murdărire
  • Etanşă, pentru băut fără murdărire
  • Etanşă, pentru băut fără murdărire
  • Etanşă, pentru băut fără murdărire
  • Etanşă, pentru băut fără murdărire
  • Etanşă, pentru băut fără murdărire
  • Etanşă, pentru băut fără murdărire
  • Etanşă, pentru băut fără murdărire
  • Etanşă, pentru băut fără murdărire
  • Etanşă, pentru băut fără murdărire
  • Etanşă, pentru băut fără murdărire

Philips Avent -Cană cu tetină moale, rezistentă la muşcături

SCF802/01

4.3
| (43) Recenzii | 88% recomandă acest produs
Etanşă, pentru băut fără murdărire
Cană cu tetină de formare Philips Avent My Grippy are o supapă unică ce împedică scurgerile, fapt confirmat de mame! Are o textură antialunecare şi o formă curbată potrivită mâinilor micuţe, ajutând copiii mici să dezvolte cu încredere abilităţi de băut independent.
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marcă recomandată de mămicile din întreaga lume1

Tetină rezistentă la muşcături pt. dinţii în dezvoltare

Etanşă, pentru băut fără murdărire

  • Cană cu tetină de formare My Grippy

  • 300 ml

  • Peste 9 luni

  • Pachet de 1

Supapă avansată – băut fără scurgeri

Supapă avansată – băut fără scurgeri

Nu este nimic mai bun decât o aventură. Doar întreabă-i pe cei mici. Iar când sunt în mişcare, această cană anti-curgere te ajută să te asiguri că beau fără să se murdărească. Supapa unică face ca lichidul să curgă doar când copilul bea, astfel încât să nu îţi mai faci griji pentru micile scurgeri sau răsturnarea cănii. Nu ne crede pe cuvânt: 91% dintre mame sunt de acord că această cană este fără scurgeri*

Tetină moale şi rezistentă la muşcături pentru dinţii în dezvoltare

Tetină moale şi rezistentă la muşcături pentru dinţii în dezvoltare

Când este vorba despre a bea confortabil şi uşor, cei mici au nevoie de o tetină de formare care este delicată cu gingiile, dar care poate însă să reziste la acţiunea dinţilor în creştere. Cana cu tetină de formare My Grippy le oferă pe ambele, datorită tetinei sale rezistente la muşcături, dar în acelaşi timp delicată.

Formă curbată şi textură anti-alunecare

Formă curbată şi textură anti-alunecare

Copilul va bea cu încredere şi singur în cel mai scurt timp, datorită acestei căni uşor de apucat. Forma sa curbată şi textura anti-alunecare facilitează prinderea cănii în mânuţele copiilor.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.3

din 5

43

Recenzii

88%

recomandă acest produs

25/04/2025

România

România

Super

Suntem tare mulumiti de ea are rol bun pentru gingiile fetitei. Doar ca idee o imbunatatire pe viitor ar fi la capac (care este foarte atractiv pentru fetita noastra) sa ii puneti un cauciuc pe margine astfel incat sa fie mai potrivit pentru dentitie.

Avantaje

Nu curge si ne place ca se adapteaza cu biberoanele avent

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru - SCF802/02 Cană cu tetină moale, rezistentă la muşcături

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru - SCF802/02 Cană cu tetină moale, rezistentă la muşcături

20/06/2021

România

România

Cea mai buna alegere!!!

"Recenzie din Campania Philips" Am cumparat cana cu tetina moale pentru nepotelul meu(deja distrusese cateva de la alte branduri), a rezistat foarte bine. Acum, la 5 ani, inca o are.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru - SCF802/02 Cană cu tetină moale, rezistentă la muşcături

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru - SCF802/02 Cană cu tetină moale, rezistentă la muşcături

05/07/2023

Magyarország

Magyarország

Cumpărător verificat

Tényleg nem folyik

Tényleg nem folyik, könnyen megfogható, kapható hozzá minden alkatrész.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru - SCF802/02 Puha, harapásálló csőrös pohár

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru - SCF802/02 Puha, harapásálló csőrös pohár

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Referințe

  1. Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023. 

  1. Teste independente de utilizare la domiciliu, realizate în septembrie 2013 în Anglia