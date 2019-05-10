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Producție oprită
340 ml
12 oz
Peste 12 luni
Această cană fără tetină permite copilului să bea de pe toată marginea, ca dintr-o cană pentru adulţi.
Designul acestei căni fără tetină permite creşterea sănătoasă a dinţilor.
Această cană fără tetină dispune de o supapă unică activată de buze, care permite curgerea lichidului din cană doar când copilul apasă cu buzele pe gura cănii. Între înghiţituri, supapa se închide automat, aşa că nu trebuie să te îngrijoreze scurgerile sau murdăria.
4.7
din 5
52
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Liviu84
10/05/2019
România
Foarte mulțumit
Foarte mulțumit de cana copilul nu se deslipeste de ea
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF784/00 Cană "Sunt mare"
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF784/00 Cană "Sunt mare"
Bazsi27
17/12/2020
Magyarország
Gyors pohárra szoktatáshoz
A minőség fontos főleg, ha egy gyermekről van szó. A Philips ivópohárral igen gyorsan át tudtuk szoktatni a gyermeket a rendes pohárból való ivásra. Egy kicsit kicsorog olykor a szája mellett, de lehet ennek az a célja, hogy rájöjjön a gyerek a helyes pohár tartásra ivás közben. Kb 1 hónapig ha használtuk, mert utána már a rendes pohárból ivott. Praktikus fej kialakítás, mely meggátolja a folyadék kifolyását, ha eldőlne.
Avantaje
Ha gyorsan akarjuk pohár használatához szoktatni a gyermekünket.
Dezavantaje
-
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF784/00 Első Ivópohár
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF784/00 Első Ivópohár
Alexandra89
04/12/2020
Magyarország
Remek pohár
Nagyon szeretjük, nagyon könnyen megtanult belőle önállóan inni a kislányom. Néha kicsit több jön belőle egyszerre, ilyenkor kicsorog a szája mellett, de tanulni tökéletes volt. Plusz előnye a kupak, így bárhová el lehet vinni magunkkal.
Avantaje
kialakítás
Dezavantaje
nincs
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF784/00 Első Ivópohár
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF784/00 Első Ivópohár
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023.
77 % dintre stomatologii pediatri chestionaţi sunt de acord că această cană permite dezvoltarea orală sănătoasă (cercetare online independentă, S.U.A., aprilie 2016)
72 % dintre stomatologii pediatri chestionaţi ar recomanda tehnologia activată de buze (cercetare online independentă, S.U.A., aprilie 2016)