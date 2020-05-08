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  • Ajută copilul să înceapă să bea ca un adult
  • Ajută copilul să înceapă să bea ca un adult
  • Ajută copilul să înceapă să bea ca un adult
  • Ajută copilul să înceapă să bea ca un adult
  • Ajută copilul să înceapă să bea ca un adult
  • Ajută copilul să înceapă să bea ca un adult

Producție oprită

Philips AventCană "Sunt mare"

SCF782/17

4.5
| (73) Recenzii | 88% recomandă acest produs
Ajută copilul să înceapă să bea ca un adult
Permite copilului tău să facă trecerea la modul de a bea ca un adult, fără a se murdări! Supapa unică fără vărsare permite curgerea lichidului din cană şi este activată doar când copilul apasă cu buzele pe gura cănii.
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marcă recomandată de mămicile din întreaga lume1

Cana ideală de tranziţie pentru copiii mici în creştere

Ajută copilul să înceapă să bea ca un adult

  • 260 ml

  • 9 oz

  • Peste 9 luni

Copilul bea de pe toată marginea, exact ca dintr-o cană pentru adulți

Copilul bea de pe toată marginea, exact ca dintr-o cană pentru adulți

Această cană fără tetină permite copilului să bea de pe toată marginea, ca dintr-o cană pentru adulţi.

Permite dezvoltarea orală sănătoasă*

Permite dezvoltarea orală sănătoasă*

Designul acestei căni fără tetină permite creşterea sănătoasă a dinţilor.

Tehnologie activată de buze

Tehnologie activată de buze

Această cană fără tetină dispune de o supapă unică activată de buze, care permite curgerea lichidului din cană doar când copilul apasă cu buzele pe gura cănii. Între înghiţituri, supapa se închide automat, aşa că nu trebuie să te îngrijoreze scurgerile sau murdăria.

Specificaţii tehnice

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4.5

din 5

73

Recenzii

88%

recomandă acest produs

08/05/2020

România

România

Cumpărător verificat

Foarte multumit

Caliatate buna a materialelor, usor de folosit , recomand

Avantaje

calitate buna a materialelor

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF782/17 Cană "Sunt mare"

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF782/17 Cană "Sunt mare"

07/05/2019

România

România

Excelent

Copilul e foarte încântat de această canita. Nu curge doar când apasă cu buzele. E usor de spălat. Învață copilul sa bea ca un adult. Recomand.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF782/00 Cană "Sunt mare"

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF782/00 Cană "Sunt mare"

28/06/2018

România

România

Cel mai bun

Aveam o pb ca bebe se tot uda.Dar tati a gasit cea mai bună cana, ne-a scutit de bătaie de cap.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF782/00 Cană "Sunt mare"

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF782/00 Cană "Sunt mare"

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Referințe

  1. Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023. 

  1. 77 % dintre stomatologii pediatri chestionaţi sunt de acord că această cană permite dezvoltarea orală sănătoasă (cercetare online independentă, S.U.A., aprilie 2016)

  2. 72 % dintre stomatologii pediatri chestionaţi ar recomanda tehnologia activată de buze (cercetare online independentă, S.U.A., aprilie 2016)