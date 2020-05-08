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Producție oprită
260 ml
9oz
Peste 9 luni
Această cană fără tetină permite copilului să bea de pe toată marginea, ca dintr-o cană pentru adulţi.
Designul acestei căni fără tetină permite creşterea sănătoasă a dinţilor.
Această cană fără tetină dispune de o supapă unică activată de buze, care permite curgerea lichidului din cană doar când copilul apasă cu buzele pe gura cănii. Între înghiţituri, supapa se închide automat, aşa că nu trebuie să te îngrijoreze scurgerile sau murdăria.
4.5
din 5
73
Recenzii
88%
recomandă acest produs
Stefan2803
08/05/2020
România
Cumpărător verificat
Foarte multumit
Caliatate buna a materialelor, usor de folosit , recomand
Avantaje
calitate buna a materialelor
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF782/17 Cană "Sunt mare"
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF782/17 Cană "Sunt mare"
Marika
07/05/2019
România
Excelent
Copilul e foarte încântat de această canita. Nu curge doar când apasă cu buzele. E usor de spălat. Învață copilul sa bea ca un adult. Recomand.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF782/00 Cană "Sunt mare"
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF782/00 Cană "Sunt mare"
Alecsuta
28/06/2018
România
Cel mai bun
Aveam o pb ca bebe se tot uda.Dar tati a gasit cea mai bună cana, ne-a scutit de bătaie de cap.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF782/00 Cană "Sunt mare"
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF782/00 Cană "Sunt mare"
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023.
77% dintre stomatologii pediatri chestionaţi sunt de acord că această cană permite dezvoltarea orală sănătoasă (cercetare online independentă, S.U.A., aprilie 2016)
72% dintre stomatologii pediatri chestionaţi ar recomanda tehnologia activată de buze (cercetare online independentă, S.U.A., aprilie 2016)