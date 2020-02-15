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Producție oprită
Sorbire fără scurgeri
7 oz/200 ml
Peste 6 luni
Tetina înclinată este concepută pentru a-i ajuta pe copiii mici să soarbă primele înghiţituri, fără a înclina prea mult capul pe spate.
Mânerele de trecere ajută copilul să ţină cana şi să bea independent. Aceste mânere au o formă special concepută pentru ca mâinile mici să o prindă cu uşurinţă şi sunt şi cauciucate, pentru o prindere fără alunecare.
4.5
din 5
8
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Hajnika0915
15/02/2020
Magyarország
Tetszik
Kisfiam nagyon szereti, nekem pedig kifejezetten tetszik,hogy tudok hozzá pót fejet vásárolni.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF746/02 Itatópohár, itatófejjel
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF746/02 Itatópohár, itatófejjel
Knightey-
06/05/2021
Česká republika
Povedená láhev
Lahvička má fajn úchop pro děcko a povrch. Výhoda je krytu, když se s plnou flaštičkou cestuje.
Avantaje
Kryt pro cestování
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF746/02 Hrneček s hubičkou
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF746/02 Hrneček s hubičkou
Natalie7777
09/10/2020
Україна
удобно держать
Чашка без посторонего запаха,яркий дизайн. Малышу удобно пить.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF746/03 Чашка з носиком
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF746/03 Чашка з носиком
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023.