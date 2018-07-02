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Producție oprită
Adaptare la diferitele etape ale dezvoltării abilităţilor de prindere şi hrănire ale copilului
4.7
din 5
3
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Anca1234
02/07/2018
România
Suuuper
O super lingurita,cu adevarat flexibila si moale,perfecta pentru inceperea diversificarii,bebe nu se loveste la gingii si nici nu scartie pe dintisor!!
Acest review a fost făcut pentru SCF722/00 Lingura învăţare Avent, peste 6 luni
Acest review a fost făcut pentru SCF722/00 Lingura învăţare Avent, peste 6 luni
siklop
02/01/2017
България
Cumpărător verificat
Добър продукт
Единствен недостатък можеше да идва с кутийка за съхранение.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF722/00 Огъваща се лъжичка за приучаване Avent, 6 м +
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF722/00 Огъваща се лъжичка за приучаване Avent, 6 м +
Roxana22
29/06/2018
România
Recenzie din campania Philips Avent
Materiale f bune. Nu am utilizat neaparat funcția de îndoire. Bebe o adora
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF722/00 Lingura învăţare Avent, peste 6 luni
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF722/00 Lingura învăţare Avent, peste 6 luni
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 8.139 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2024.