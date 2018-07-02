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  • Încurajează hrănirea prin învăţare distractivă
  • Încurajează hrănirea prin învăţare distractivă
  • Încurajează hrănirea prin învăţare distractivă
  • Încurajează hrănirea prin învăţare distractivă
  • Încurajează hrănirea prin învăţare distractivă
  • Încurajează hrănirea prin învăţare distractivă

Producție oprită

Philips AventLingura învăţare Avent, peste 6 luni

SCF722/00

4.7
| (3) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Încurajează hrănirea prin învăţare distractivă
Lingura de învăţare personalizabilă de la Philips Avent este concepută special pentru a-ți ajuta copilul să înveţe să se hrănească singur. Aceasta este prevăzută cu mâner şi vârf flexibile, pe care le poţi personaliza în funcţie de abilităţile de prindere şi nevoile de dezvoltare ale copilului tău, pe măsură ce acesta creşte.
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marcă recomandată de mămicile din întreaga lume1

Îţi ajută copilul să înveţe să se hrănească singur

Încurajează hrănirea prin învăţare distractivă

Prima lingură pentru hrănire independentă a copilului

Vârf de lingură şi mâner personalizabil

Adaptare la diferitele etape ale dezvoltării abilităţilor de prindere şi hrănire ale copilului

Perfect pentru mâini mici – ideal pentru a se hrăni singuri

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.7

din 5

3

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

02/07/2018

România

România

Suuuper

O super lingurita,cu adevarat flexibila si moale,perfecta pentru inceperea diversificarii,bebe nu se loveste la gingii si nici nu scartie pe dintisor!!

Acest review a fost făcut pentru SCF722/00 Lingura învăţare Avent, peste 6 luni

Acest review a fost făcut pentru SCF722/00 Lingura învăţare Avent, peste 6 luni

02/01/2017

България

България

Cumpărător verificat

Добър продукт

Единствен недостатък можеше да идва с кутийка за съхранение.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF722/00 Огъваща се лъжичка за приучаване Avent, 6 м +

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF722/00 Огъваща се лъжичка за приучаване Avent, 6 м +

29/06/2018

România

România

Recenzie din campania Philips Avent

Materiale f bune. Nu am utilizat neaparat funcția de îndoire. Bebe o adora

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF722/00 Lingura învăţare Avent, peste 6 luni

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF722/00 Lingura învăţare Avent, peste 6 luni

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Referințe

  1. Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 8.139 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2024. 