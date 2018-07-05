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  • Încurajează hrănirea prin învăţare distractivă
  • Încurajează hrănirea prin învăţare distractivă
  • Încurajează hrănirea prin învăţare distractivă
  • Încurajează hrănirea prin învăţare distractivă
  • Încurajează hrănirea prin învăţare distractivă
  • Încurajează hrănirea prin învăţare distractivă
  • Încurajează hrănirea prin învăţare distractivă

Producție oprită

Philips AventSet de hrănire pentru copii mici peste 6 luni

SCF716/00

4.9
| (16) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Încurajează hrănirea prin învăţare distractivă
Setul de hrănire pentru bebeluşi Philips Avent SCF716/00 pentru etapele de dezvoltare ale copilului tău
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marcă recomandată de mămicile din întreaga lume1

Set de hrănire pentru copii mici

Încurajează hrănirea prin învăţare distractivă

  • Fără BPA

Dezvoltate sub conducerea unui psiholog pentru copii

Dezvoltate sub conducerea unui psiholog pentru copii

0% BPA

Uşor de curăţat şi lavabil în maşină

Specificaţii tehnice

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4.9

din 5

16

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

05/07/2018

România

România

Recenzie din campania Philips Avent

Foarte bune! Recomand pt inceperea diversificarii. Fetita mea este foarte incantata de felul in care arata.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF716/00 Set de hrănire pentru copii mici peste 6 luni

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF716/00 Set de hrănire pentru copii mici peste 6 luni

05/07/2018

România

România

Foarte practice

De cand sa nascut bebe numai de la avent am folosit si nu am avut probleme cu cel mic

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF716/00 Set de hrănire pentru copii mici peste 6 luni

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF716/00 Set de hrănire pentru copii mici peste 6 luni

02/07/2018

România

România

Excelent

Imi voi achizitiona acest produs , pentru ca este exact ceea ce imi doresc pentru copilul meu!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF716/00 Set de hrănire pentru copii mici peste 6 luni

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF716/00 Set de hrănire pentru copii mici peste 6 luni

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Referințe

  1. Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 8.139 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2024. 