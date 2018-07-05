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Fără BPA
4.9
din 5
16
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Andreeastefania04
05/07/2018
România
Recenzie din campania Philips Avent
Foarte bune! Recomand pt inceperea diversificarii. Fetita mea este foarte incantata de felul in care arata.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF716/00 Set de hrănire pentru copii mici peste 6 luni
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF716/00 Set de hrănire pentru copii mici peste 6 luni
Lefter
05/07/2018
România
Foarte practice
De cand sa nascut bebe numai de la avent am folosit si nu am avut probleme cu cel mic
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF716/00 Set de hrănire pentru copii mici peste 6 luni
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF716/00 Set de hrănire pentru copii mici peste 6 luni
LauraMihaela
02/07/2018
România
Excelent
Imi voi achizitiona acest produs , pentru ca este exact ceea ce imi doresc pentru copilul meu!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF716/00 Set de hrănire pentru copii mici peste 6 luni
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF716/00 Set de hrănire pentru copii mici peste 6 luni
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 8.139 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2024.