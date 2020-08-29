ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Încurajează hrănirea prin învăţare distractivă
  • Încurajează hrănirea prin învăţare distractivă
  • Încurajează hrănirea prin învăţare distractivă
  • Încurajează hrănirea prin învăţare distractivă

Producție oprită

Philips AventSet 2 castroane pentru copii peste 6 luni

SCF708/00

5
| (3) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Încurajează hrănirea prin învăţare distractivă
Set de boluri pentru copii Avent SCF708/00 de la Philips pentru etapele de dezvoltare ale copilului tău
Vezi toate beneficiile
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marcă recomandată de mămicile din întreaga lume1

Set de boluri creat pentru copii mici

Încurajează hrănirea prin învăţare distractivă

  • Alb

Dezvoltate sub conducerea unui psiholog pentru copii

Dezvoltate sub conducerea unui psiholog pentru copii

0% BPA

Adecvat pentru cuptorul cu microunde

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

5.0

din 5

3

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

29/08/2020

Україна

Україна

Тарелки очень удобные.

Хорошие тарелки, хорошее качество , силиконовые резинки на тарелках это очень удобно, не скользит по столу.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF708/00 Набір із 2 глибоких тарілок для дітей від 6 міс.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF708/00 Набір із 2 глибоких тарілок для дітей від 6 міс.

21/06/2019

Україна

Україна

Забавный дизайн и хорошее качество

Тарелочки начали использовать с началом прикорма, хорошее качество, яркие, дочке нравится кушать из них

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF708/00 Набір із 2 глибоких тарілок для дітей від 6 міс.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF708/00 Набір із 2 глибоких тарілок для дітей від 6 міс.

01/04/2019

Україна

Україна

Отличное приобретение. Хороши в эксплуатации

Отличное качество. Ребенку интересно кушать. Также имеют резиновое покрытие на дне, не скользят. Картинки качественные, не выгорают, не царапаются. В микроволновке тоже все отлично. В общем и целом достойная посуда для ребенка. К тому же не бьются ) Рекомендую

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF708/00 Набір із 2 глибоких тарілок для дітей від 6 міс.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF708/00 Набір із 2 глибоких тарілок для дітей від 6 міс.

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips
Referințe

  1. Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 8.139 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2024. 