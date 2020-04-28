Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
Alb
5.0
din 5
2
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Lala2
28/04/2020
România
E super fain păcat ca nu mai sunt seturi
Mi ar plăcea mai multe produse din gama aceasta pe stoc
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF704/00 Castron mare pentru copii peste 12 luni
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF704/00 Castron mare pentru copii peste 12 luni
Madsi
01/04/2019
Україна
Безпечний продукт
Наша перша тарілочка. Обрала її через безпечність матеріалу і дизайн. Дитина вчилась з нею рахувати:)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF704/00 Велика глибока тарілка, від 12 міс.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF704/00 Велика глибока тарілка, від 12 міс.
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 8.139 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2024.