ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Încurajează hrănirea prin învăţare distractivă
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Încurajează hrănirea prin învăţare distractivă
  • Încurajează hrănirea prin învăţare distractivă
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Încurajează hrănirea prin învăţare distractivă

Producție oprită

Philips AventCastron mare pentru copii peste 12 luni

SCF704/00

5
| (2) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Încurajează hrănirea prin învăţare distractivă
Castron mare pentru copii Philips Avent SCF704/00 pentru etapele de dezvoltare ale copilului tău.
Vezi toate beneficiile
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marcă recomandată de mămicile din întreaga lume1

Bol creat pentru copii mici

Încurajează hrănirea prin învăţare distractivă

  • Alb

Dezvoltate sub conducerea unui psiholog pentru copii

Dezvoltate sub conducerea unui psiholog pentru copii

0% BPA

Adecvat pentru cuptorul cu microunde

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

5.0

din 5

2

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

28/04/2020

România

România

E super fain păcat ca nu mai sunt seturi

Mi ar plăcea mai multe produse din gama aceasta pe stoc

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF704/00 Castron mare pentru copii peste 12 luni

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF704/00 Castron mare pentru copii peste 12 luni

01/04/2019

Україна

Україна

Безпечний продукт

Наша перша тарілочка. Обрала її через безпечність матеріалу і дизайн. Дитина вчилась з нею рахувати:)

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF704/00 Велика глибока тарілка, від 12 міс.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF704/00 Велика глибока тарілка, від 12 міс.

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips
Referințe

  1. Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 8.139 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2024. 