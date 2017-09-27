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Producție oprită
2 buc.
Debit variabil
Peste 3 luni
Tetina mare ce imită forma mamelonului face posibilă hrănirea similară cu alăptarea şi facilitează capacitatea bebeluşului tău de a combina alăptarea cu hrănirea de la biberon.
Petalele din interiorul tetinei sporesc delicateţea şi flexibilitatea fără aplatizarea tetinei. Bebeluşul tău se va bucura de o hrănire mai confortabilă şi mai satisfăcătoare.
Design inovator cu două supape conceput să reducă colicile şi disconfortul, direcţionând aerul în biberon şi nu în burtica bebeluşului.
4.3
din 5
7
Recenzii
86%
recomandă acest produs
Elena28
27/09/2017
România
Acest produs este minunat
Tetinele Phillips natural sunt excelente, ușor de utilizat, extrem de rezistente la sterilizări repetate, in plus alăptatul la san s- a combinat extrem de bine cu folosirea acestor tetine. Recomand, merita toți banii. Sunt foarte mulțumită.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF655/27 Tetină Natural
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF655/27 Tetină Natural
Bazsi27
17/12/2020
Magyarország
Minőség a babának
A minőség fontos, főleg, ha egy gyermekről van szó. A Philips etetőcumik és a cumisüvegek megfelelő választás, hosszú távra a gyermek táplálásához.
Avantaje
Minőség
Dezavantaje
-
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF653/27 Natural etetőcumi
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF653/27 Natural etetőcumi
Letti
27/04/2018
Magyarország
Tökéletes
A használata mellett sosem fájt a kisfiam hasa. Mellre emlékeztető formája miatt elfogadta belőle a tápszeres kiegészítést.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF653/27 Natural etetőcumi
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF653/27 Natural etetőcumi
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023.
0 % BPA, ca urmare a reglementării UE 10/2011