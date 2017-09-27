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  • Calea naturală a hrănirii cu biberonul
  • Calea naturală a hrănirii cu biberonul
  • Calea naturală a hrănirii cu biberonul
  • Calea naturală a hrănirii cu biberonul
  • Calea naturală a hrănirii cu biberonul
  • Calea naturală a hrănirii cu biberonul
  • Calea naturală a hrănirii cu biberonul
  • Calea naturală a hrănirii cu biberonul
  • Calea naturală a hrănirii cu biberonul
  • Calea naturală a hrănirii cu biberonul
  • Calea naturală a hrănirii cu biberonul
  • Calea naturală a hrănirii cu biberonul

Producție oprită

Philips AventTetină Natural

SCF655/27

4.3
| (7) Recenzii | 86% recomandă acest produs
Calea naturală a hrănirii cu biberonul
Cu tetina cu debit variabil Philips Avent Natural, poţi regla debitul prin simpla înclinare a biberonului. Tetina are un design inovator cu petale pentru o începere naturală a hrănirii similară cu alăptarea, pentru combinarea uşoară a alăptării cu hrănirea cu biberonul.
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marcă recomandată de mămicile din întreaga lume1

Calea naturală a hrănirii cu biberonul

  • 2 buc.

  • Debit variabil

  • Peste 3 luni

Începere naturală a hrănirii datorită tetinei ce imită forma sânului

Începere naturală a hrănirii datorită tetinei ce imită forma sânului

Tetina mare ce imită forma mamelonului face posibilă hrănirea similară cu alăptarea şi facilitează capacitatea bebeluşului tău de a combina alăptarea cu hrănirea de la biberon.

Petale unice pentru o tetină moale, flexibilă, fără aplatizare

Petale unice pentru o tetină moale, flexibilă, fără aplatizare

Petalele din interiorul tetinei sporesc delicateţea şi flexibilitatea fără aplatizarea tetinei. Bebeluşul tău se va bucura de o hrănire mai confortabilă şi mai satisfăcătoare.

Sistem anti-colici avansat cu două supape inovatoare

Sistem anti-colici avansat cu două supape inovatoare

Design inovator cu două supape conceput să reducă colicile şi disconfortul, direcţionând aerul în biberon şi nu în burtica bebeluşului.

Specificaţii tehnice

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4.3

din 5

7

Recenzii

86%

recomandă acest produs

3
2

27/09/2017

România

România

Acest produs este minunat

Tetinele Phillips natural sunt excelente, ușor de utilizat, extrem de rezistente la sterilizări repetate, in plus alăptatul la san s- a combinat extrem de bine cu folosirea acestor tetine. Recomand, merita toți banii. Sunt foarte mulțumită.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF655/27 Tetină Natural

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF655/27 Tetină Natural

17/12/2020

Magyarország

Magyarország

Minőség a babának

A minőség fontos, főleg, ha egy gyermekről van szó. A Philips etetőcumik és a cumisüvegek megfelelő választás, hosszú távra a gyermek táplálásához.

Avantaje

Minőség

Dezavantaje

-

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF653/27 Natural etetőcumi

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF653/27 Natural etetőcumi

27/04/2018

Magyarország

Magyarország

Tökéletes

A használata mellett sosem fájt a kisfiam hasa. Mellre emlékeztető formája miatt elfogadta belőle a tápszeres kiegészítést.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF653/27 Natural etetőcumi

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF653/27 Natural etetőcumi

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Referințe

  1. Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023. 

  1. 0 % BPA, ca urmare a reglementării UE 10/2011