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Producție oprită
2 buc.
Debit pentru hrană consistent
Peste 6 luni
Supapa noastră anti-colici este concepută pentru a împiedica pătrunderea aerului în burtica bebeluşului tău, pentru a reduce colicile şi disconfortul. În timp ce bebeluşul se hrăneşte, supapa integrată în tetină se flexează pentru a permite pătrunderea aerului în biberon şi a preveni formarea de vid, eliberând aerul către baza sticlei. Ţine aerul în biberon, departe de burtica bebeluşului, pentru a reduce colicile şi disconfortul.
Biberonul Philips Avent anti-colici reduce agitaţia. Bebeluşii hrăniţi cu biberoane Philips Avent anti-colici au fost cu 60 % mai puţin agitaţi în timpul nopţii decât bebeluşii hrăniţi cu un biberon anti-colici produs de concurenţă.*
Forma tetinei permite prinderea sigură, iar textura striată ajută la prevenirea aplatizării tetinei, pentru a asigura hrănire neîntreruptă, confortabilă.
4.9
din 5
36
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Inahodm
10/03/2021
România
Produs de calitate
La fel ca toate produsele Philips, nici tetinele nu ne-au dezamagit. Folosim pentru bebe doar produsele Philips compatibile Air Free.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF636/27 Tetină anticolici
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF636/27 Tetină anticolici
Stefania29
28/06/2018
România
Excelent
Buna ziua, Recomand biberoanele si mai ales tetinele anticolici pentru Bebelușii si părinții care se confrunta cu aceasta problema! Cu siguranța va vor ajuta si pe voi,așa cum m-au ajutat si pe mine! Spor la cumpărături dragi părinți!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF636/27 Tetină anticolici
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF636/27 Tetină anticolici
Hii_beautyy
12/04/2022
Polska
Świetny produkt solidnie wykonany
Świetne smoczki, pasujące do naszej ulubionej butelki antykolkowej, mają świetne oznaczenia wielkości dziurki. Polecam każdej mamie
Avantaje
Wygodny kształt, łatwy montaż, cena,
Dezavantaje
brak
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF636/27 Smoczek antykolkowy
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF636/27 Smoczek antykolkowy
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023.
La vârsta de 2 săptămâni, bebeluşii hrăniţi cu biberonul Philips Avent au manifestat mai puţine colici şi semnificativ mai puţină agitaţie în timpul nopţii comparativ cu bebeluşii hrăniţi cu alt biberon produs de concurenţă.
S-a dovedit că forma tetinei previne aplatizarea acesteia şi ingerarea de aer şi întreruperile din timpul hrănirii asociate acesteia.
Ce sunt colicile şi cum afectează bebeluşii? Colicile sunt provocate de aerul înghiţit în timpul hrănirii, ceea ce măreşte disconfortul în sistemul digestiv al bebeluşului. Printre simptome se numără plânsul şi agitaţia.
0 % BPA, ca urmare a reglementării UE 10/2011