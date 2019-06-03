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Producție oprită
2 buc.
Tetină cu debit mediu
Peste 3 luni
Supapa noastră anti-colici este concepută pentru a împiedica pătrunderea aerului în burtica bebeluşului tău, pentru a reduce colicile şi disconfortul. În timp ce bebeluşul se hrăneşte, supapa integrată în tetină se flexează pentru a permite pătrunderea aerului în biberon şi a preveni formarea de vid, eliberând aerul către baza sticlei. Ţine aerul în biberon, departe de burtica bebeluşului, pentru a reduce colicile şi disconfortul.
Biberonul Philips Avent anti-colici reduce agitaţia. Bebeluşii hrăniţi cu biberoane Philips Avent anti-colici au fost cu 60 % mai puţin agitaţi în timpul nopţii decât bebeluşii hrăniţi cu un biberon anti-colici produs de concurenţă.*
Forma tetinei permite prinderea sigură, iar textura striată ajută la prevenirea aplatizării tetinei, pentru a asigura hrănire neîntreruptă, confortabilă.
4.9
din 5
31
Recenzii
100%
recomandă acest produs
FlorentinaF
03/06/2019
România
foarte bune
Recenzie din campania Philips Avent le-am folosit chiar de la aproape 3 luni caci bebe deja nu se mai intelegea cu cele de 1+. cu ajutorul lor masa a devenit mai rapida si fara agitatie.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF633/27 Tetină anticolici
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF633/27 Tetină anticolici
Adriana26
07/05/2019
România
Acest produs este excelent
Tetinele Avent sunt cele mai bune, le folosesc de la început și voi rămâne fidelă, atât eu , cât și bebelușiul meu.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF633/27 Tetină anticolici
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF633/27 Tetină anticolici
Józefina
26/04/2022
Polska
Dobrze akceptowany przez dziecko
Moje dziecko szybko zaakceptowało smoczek, kolki rzeczywiście nie występują juz tak często. Bardzo polecam.
Avantaje
Dobra jakość, akceptowany przez dziecko
Dezavantaje
Brak
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF633/27 Smoczek antykolkowy
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF633/27 Smoczek antykolkowy
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023.
La vârsta de 2 săptămâni, bebeluşii hrăniţi cu biberonul Philips Avent au manifestat mai puţine colici şi semnificativ mai puţină agitaţie în timpul nopţii comparativ cu bebeluşii hrăniţi cu alt biberon produs de concurenţă.
S-a dovedit că forma tetinei previne aplatizarea acesteia şi ingerarea de aer şi întreruperile din timpul hrănirii asociate acesteia.
Ce sunt colicile şi cum afectează bebeluşii? Colicile sunt provocate de aerul înghiţit în timpul hrănirii, ceea ce măreşte disconfortul în sistemul digestiv al bebeluşului. Printre simptome se numără plânsul şi agitaţia.
0% BPA, ca urmare a reglementării UE 10/2011