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Producție oprită
2 buc.
Tetină cu debit lent
Peste 1 lună
Supapa noastră anti-colici este concepută pentru a împiedica pătrunderea aerului în burtica bebeluşului tău, pentru a reduce colicile şi disconfortul. În timp ce bebeluşul se hrăneşte, supapa integrată în tetină se flexează pentru a permite pătrunderea aerului în biberon şi a preveni formarea de vid, eliberând aerul către baza sticlei. Ţine aerul în biberon, departe de burtica bebeluşului, pentru a reduce colicile şi disconfortul.
Biberonul Philips Avent anti-colici reduce agitaţia. Bebeluşii hrăniţi cu biberoane Philips Avent anti-colici au fost cu 60 % mai puţin agitaţi în timpul nopţii decât bebeluşii hrăniţi cu un biberon anti-colici produs de concurenţă.*
Forma tetinei permite prinderea sigură, iar textura striată ajută la prevenirea aplatizării tetinei, pentru a asigura hrănire neîntreruptă, confortabilă.
4.6
din 5
30
Recenzii
97%
recomandă acest produs
Vyo28
17/05/2019
România
Super
Bebelusul meu se intelege perfect cu tetinele avent
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF632/27 Tetină anticolici
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF632/27 Tetină anticolici
Diu007
18/01/2019
Magyarország
Kiváló ternék
Kislányomat ezzel ettetem, elsőre elfogadta, soha nem volt semmi gond. Konnyu tisztán tartani.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF632/27 Anti-colic cumi
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF632/27 Anti-colic cumi
kasia1985
17/12/2018
Polska
Znacznie zmniejszył ulewania
Smoczek przyjazny, odprowadza powietrze dzięki czemu nie występują kolki. U nas znacznie zmniejszyło się ulewanie po zastosowaniu smoczka a była to nasza zmora
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF632/27 Smoczek antykolkowy
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF632/27 Smoczek antykolkowy
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023.
La vârsta de 2 săptămâni, bebeluşii hrăniţi cu biberonul Philips Avent au manifestat mai puţine colici şi semnificativ mai puţină agitaţie în timpul nopţii comparativ cu bebeluşii hrăniţi cu alt biberon produs de concurenţă.
S-a dovedit că forma tetinei previne aplatizarea acesteia şi ingerarea de aer şi întreruperile din timpul hrănirii asociate acesteia.
Ce sunt colicile şi cum afectează bebeluşii? Colicile sunt provocate de aerul înghiţit în timpul hrănirii, ceea ce măreşte disconfortul în sistemul digestiv al bebeluşului. Printre simptome se numără plânsul şi agitaţia.
0 % BPA, ca urmare a reglementării UE 10/2011