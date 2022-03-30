Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
2 buc.
Tetină cu debit pentru nou-născut
Peste 0 luni
Supapa noastră anti-colici este concepută pentru a împiedica pătrunderea aerului în burtica bebeluşului tău, pentru a reduce colicile şi disconfortul. În timp ce bebeluşul se hrăneşte, supapa integrată în tetină se flexează pentru a permite pătrunderea aerului în biberon şi a preveni formarea de vid, eliberând aerul către baza sticlei. Ţine aerul în biberon, departe de burtica bebeluşului, pentru a reduce colicile şi disconfortul.
Biberonul Philips Avent anti-colici reduce agitaţia. Bebeluşii hrăniţi cu biberoane Philips Avent anti-colici au fost cu 60 % mai puţin agitaţi în timpul nopţii decât bebeluşii hrăniţi cu un biberon anti-colici produs de concurenţă.*
Forma tetinei permite prinderea sigură, iar textura striată ajută la prevenirea aplatizării tetinei, pentru a asigura hrănire neîntreruptă, confortabilă.
4.3
din 5
24
Recenzii
86%
recomandă acest produs
Mama_N
30/03/2022
Polska
Smoczki przypominajace piers
Smoczki przypominaja piers wiec nie utrudniaja karmienia naprzemiennego. Dziecko chętnie pije a dzieki systemowi antykolkowemu nie miałyśmy ani razu problemu z brzuszkiem. Także polecam
Avantaje
Kształt, system antykolkowy
Dezavantaje
Brak
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF631/27 Smoczek antykolkowy
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF631/27 Smoczek antykolkowy
Beata_Atari
30/03/2022
Polska
Wygodny w użyciu
Smoczki z tej serii są bardzo wygodne w użyciu i pozwalają dziecku swobodnie ssać. System antykolkowy sprawia, że butelki nie zapowietrzaja się.
Avantaje
Wygodne w użyciu
Dezavantaje
Nie pasują do każdego rodzaju butelek np. Avent natural
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF631/27 Smoczek antykolkowy
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF631/27 Smoczek antykolkowy
MamaOlka92
29/03/2022
Polska
Spełnia funkcje
Smoczki zdają egzamin. Używamy od początku karmienia, czyli już 2 miesiące.
Avantaje
Nie zatyka się, łatwo się czyści
Dezavantaje
Może pęknąć gdy często go spażam
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF631/27 Smoczek antykolkowy
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF631/27 Smoczek antykolkowy
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023.
La vârsta de 2 săptămâni, bebeluşii hrăniţi cu biberonul Philips Avent au manifestat mai puţine colici şi semnificativ mai puţină agitaţie în timpul nopţii comparativ cu bebeluşii hrăniţi cu alt biberon produs de concurenţă.
S-a dovedit că forma tetinei previne aplatizarea acesteia şi ingerarea de aer şi întreruperile din timpul hrănirii asociate acesteia.
Ce sunt colicile şi cum afectează bebeluşii? Colicile sunt provocate de aerul înghiţit în timpul hrănirii, ceea ce măreşte disconfortul în sistemul digestiv al bebeluşului. Printre simptome se numără plânsul şi agitaţia.
0 % BPA, ca urmare a reglementării UE 10/2011