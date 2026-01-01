Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
SCF609/01
Igienă în mişcare
Această cană Philips Avent cu curgere mai rapidă este ideală pentru copiii mici activi. Este uimitor protejată împotriva vărsării dacă este scuturată sau aruncată în aer şi încă se mai poate bea cu uşurinţă din aceasta. Cana este prevăzută cu un capac cu deschidere în sus şi cu o clemă laterală inteligentă pentru ataşare la curea sau la cărucior.
340 ml
Gură de scurgere sport, peste 18 luni
Supapa patentată controlează debitul pentru a evita vărsarea, chiar dacă sunt ţinute cu capul în jos sau lăsate pe o parte.
Recenzii