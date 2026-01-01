Igienă în mişcare

Această cană Philips Avent cu curgere mai rapidă este ideală pentru copiii mici activi. Este uimitor protejată împotriva vărsării dacă este scuturată sau aruncată în aer şi încă se mai poate bea cu uşurinţă din aceasta. Cana este prevăzută cu un capac cu deschidere în sus şi cu o clemă laterală inteligentă pentru ataşare la curea sau la cărucior.