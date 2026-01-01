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Producție oprită

Philips AventCană decorată Avent

SCF609/01

Igienă în mişcare

Această cană Philips Avent cu curgere mai rapidă este ideală pentru copiii mici activi. Este uimitor protejată împotriva vărsării dacă este scuturată sau aruncată în aer şi încă se mai poate bea cu uşurinţă din aceasta. Cana este prevăzută cu un capac cu deschidere în sus şi cu o clemă laterală inteligentă pentru ataşare la curea sau la cărucior.

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Cană anti-vărsare, cu debit mai rapid

Igienă în mişcare

  • 340 ml

  • Gură de scurgere sport, peste 18 luni

Gură de scurgere fără vărsare cu supapă patentată

Gură de scurgere fără vărsare cu supapă patentată

Supapa patentată controlează debitul pentru a evita vărsarea, chiar dacă sunt ţinute cu capul în jos sau lăsate pe o parte.

Toate piesele sunt lavabile în maşina de spălat vase pentru mai mult confort

Toate piesele sunt lavabile în maşina de spălat vase pentru mai mult confort

Întreaga ceaşcă poate fi sterilizată pentru păstrarea igienei

Întreaga ceaşcă poate fi sterilizată pentru păstrarea igienei

Specificaţii tehnice

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